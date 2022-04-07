首推轉播！全國身心障礙國民運動會「閉門」仍看得見

111年全國身心障礙國民運動會將於9日在台中點燃戰火，為期4天的賽事今年以「友愛台中、共好無限」為標語，共舉辦競賽性活動及聯誼性活動共16種，雖因應新冠肺炎疫情，賽事籌備處擬定防疫計畫並經中央流行疫情指揮中心審核通過，以「閉門」方式舉行，但將首度推出賽事轉播，歡迎民眾一起為選手加油。

台中市政府運動局長李昱叡表示，這屆賽事由市府承辦，各賽場設醫護人員及運動傷害防護員，提供選手運動傷害預防與相關緊急處理，田徑、桌球、籃球、羽球、輪椅網球等賽場也設置輔具維修站，提供選手輔具修繕服務。

李昱叡提到，屆時聽障賽事將提供手語翻譯服務，籃球競賽也安排同步聽打，滿足選手溝通交流需求；開閉幕期間則提供公車定點接駁，開幕典禮轉播也安排口述影像、聽打與手語翻譯等服務。

今年身障運賽會還推出首度賽事轉播服務，包括緯來體育台、緯來精采台、緯來育樂台等電視頻道及線上平台將播出田徑、游泳、羽球、保齡球、桌球與地板滾球等競賽，民眾雖無法進場仍能透過轉播支持。

受國內疫情升溫影響，今年賽事採閉門進行，且強化相關人員健康管理措施，要求所有工作人員及各參賽人員提出賽前14天完成新冠疫苗接種2劑證明或賽前48小時內快篩檢測陰性證明等，在保障參賽者健康安全的前提下舉辦賽事。