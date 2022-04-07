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羽球／周天成複驗二採結果陰性 將出關入住隔離飯店

中央社 / 台北7日電
周天成。 報系資料照
周天成。 報系資料照

中華羽協今天表示，台灣羽球一哥周天成複檢第2次結果呈現陰性，他們將協助盡快讓周天成「出關」入住隔離飯店；接下來所有團員出國比賽，協會也希望大家都能健康平安。

周天成上月前往英國伯明罕參加全英羽球公開賽，比賽結束後搭機返台前，驗出體內有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，因此留在英國休養，待體內病毒「清零」後再回台。

周天成昨天抵台後進行落地採檢，又被驗出陽性反應；但昨天首次複驗，檢查結果卻是陰性；相隔24個小時後今天再篩，結果仍是陰性，這代表周天成終於可以告別集中檢疫所，轉到隔離飯店。

羽協表示，周天成的狀況他們一直有在追蹤，隔離飯店也早已預定，目前就等手續完成，即可讓周天成轉至隔離飯店，若一切順利，最快今晚就能「出關」入住隔離飯店，若來不及，就得等到明天上午。

值得一提的是，桌球一哥林昀儒上周返台落地採檢時，同樣也驗出陽性反應，而歷經兩次複驗後結果也都是陰性，因此他已出關返回宜蘭繼續隔離。

周天成 羽球 林昀儒

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