體操／南韓東奧跳馬金牌酒後揍人 自願退出國家隊無緣杭州亞運

去年在東京奧運一舉摘下男子跳馬金牌的南韓「跳馬神童」申在煥，奧運結束後舊傷復發、狀態下滑，去年12月更被爆出酒後毆打計程車司機事件。近日他自行宣布退出體操國家隊選拔賽，也代表著他將不會參與9月的杭州亞運。

24歲的申在煥曾有段勵志故事，高中時他因椎間盤破裂，差點放棄體操，不過他仍堅持自己的夢想，最終在去年的東京奧運摘下金牌，被南韓媒體封為「跳馬神童」。

然而，東奧過後他舊疾復發，狀態嚴重下滑，去年12月喝醉酒的他還毆打計程車司機，當時教練李光淵出面滅火：「申在煥面臨極大的心理壓力，可能因為落選國家隊借酒澆愁，才發生這樣的事。」沒想到事後申在煥不僅不道歉，還自稱有精神疾病，覺得司機很恐怖才會打人。

事件發生後，南韓體操協會還為此出面道歉，不過，申在煥仍被列入體操協會公布的杭州亞運選拔賽選手名單內，引發南韓國內輿論。最終，申在煥告知協會自己將放棄參加國家隊的訓練和選拔賽，這也代表著他將無緣今年9月登場的杭州亞運。