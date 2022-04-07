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網球／費德勒世界排名跌至44名 2000年以來新低
粉絲遍布全球的「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）近年飽受膝蓋傷勢所擾，兩年內歷經3次手術，他的排名也直直落，根據本周的最新世界排名，費德勒已跌至44名，創下近21年來的新低。
「費爸」2020年動了2次膝蓋手術，去年3月短暫復出，法網十六強賽前夕退賽，上一回出賽是去年7月的溫網，他在八強戰遭波蘭新星胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）直落三淘汰後，宣布再次動刀治療膝傷。
上個月費德勒接受外媒訪問時明確表示，夏天尾聲前都不會回歸，也證實了費爸趕不上今年溫網復出的消息。
費德勒在1998年轉職業，2004年2月首次登頂世界球王，不過根據最新的ATP排名，他的名次相較上周爆跌了18名，來到44名，這已是自2000年6月12日以來的新低。
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