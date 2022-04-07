快訊

已婚男確診足跡曝「5天到女同事家8次」 女辯：來修水管

篩檢人數大增 陳時中：至醫院採檢若為輕症一律回家等報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／法國一代名將 松加法網後退休

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
曾打進澳網決賽的法國名將松加，今天宣布下月22日開戰的法網將是生涯最終戰。 美聯社
曾打進澳網決賽的法國名將松加，今天宣布下月22日開戰的法網將是生涯最終戰。 美聯社

曾打進澳網決賽的法國名將松加（Jo-Wilfried Tsonga），今天宣布下月22日開戰的法網將是生涯最終戰，預計在家鄉球迷面前和球員生涯道別。

36歲的松加最高排名曾在2012年來到世界第5，但近年飽受傷病困擾，目前排名已跌落到220名，代表他無法直接用排名進入法網會內賽，必須靠大會頒予會內外卡才能直接在紅土大滿貫亮相。

包括松加在內，法國網球「黃金世代」還包括「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）、賈斯蓋（Richard Gasquet）和西蒙（Gilles Simon）等，離大滿貫金盃最近的松加成最先宣布退休的指標球員，他透過影片表示，今年法網就是最終戰役。

「這會是我第15度的法網，希望我在之前能保持身體狀況，能夠成為這場賽事的其中一員。」松加說。

松加曾在2013年和15年打進法網4強，生涯大滿貫最佳成績則是2008年的澳網亞軍，當時他敗給目前仍是「世界球王」的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）。

和網壇「三巨頭」屬於同個世代，松加生涯面對小約、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）共打下16勝，2017年還率法國打下16年來的第一座台維斯盃冠軍，但隔年就動了左膝手術，之後又受背傷所困，ATP奪冠數留在18座。

松加 法網 澳網

延伸閱讀

網球／威爾史密斯事件重演 法小將失控賞對手巴掌後道歉

法國二手市場蒸蒸日上 IKEA也來搶商機

網球／不跟進制裁 法網不禁俄羅斯球員

網球／「怕他奪冠助長普亭氣焰」 溫網擬禁止梅德維夫參賽

相關新聞

網球／法國一代名將 松加法網後退休

曾打進澳網決賽的法國名將松加（Jo-Wilfried Tsonga），今天宣布下月22日開戰的法網將是生涯最終戰，預計在...

全中運／16日起花蓮登場 疫情嚴峻全面閉門賽

全國中小學運動會再過不到10天就要在花蓮登場，將有1萬多名選手在花蓮縣超過20個場館競技，因應全台疫情升溫，花蓮近日確診...

羽球／最強老少配！ 63歲母和33歲子混雙搭檔實踐運動精神

BWF超級500系列韓國公開賽正如火如荼進行，昨天混雙賽事中出現的以色列組合令在場觀眾、媒體為之動容，他們是63歲的斯維特拉娜（Svetlana Zilberman）和33歲的西爾伯曼（Misha Zilberman）組成的母子搭檔。

獨／跑贏杰尼龜紀錄被批造假 廖老大：無愧承諾、國人

被網友稱為「廖老大」的埼玉國際公司負責人廖志賢，與大陸網紅「杰尼龜」在年初時，因一句「台灣沒有快車」而在網路約戰，昨天廖...

網球／威爾史密斯事件重演 法小將失控賞對手巴掌後道歉

美國影星威爾史密斯在奧斯卡獎呼人巴掌的情節4日在迦納網球比賽重演，法國男網小將高梅（Michael Kouame）今天為...

足球／馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣 預計至少1.5億拍出

國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今天指出，阿根廷已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）在1986年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。