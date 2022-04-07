羽球／最強老少配！ 63歲母和33歲子混雙搭檔實踐運動精神

BWF超級500系列韓國公開賽正如火如荼進行，昨天混雙賽事中出現的以色列組合令在場觀眾、媒體為之動容，他們是63歲的斯維特拉娜（Svetlana Zilberman）和33歲的西爾伯曼（Misha Zilberman）組成的母子搭檔。

2022-04-07 12:21