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羽球／最強老少配！ 63歲母和33歲子混雙搭檔實踐運動精神

聯合新聞網 / 綜合報導
以色列母子搭檔的挑戰精神獲得場邊觀眾的掌聲。 圖取自BWF推特
以色列母子搭檔的挑戰精神獲得場邊觀眾的掌聲。 圖取自BWF推特

BWF超級500系列韓國公開賽正如火如荼進行，昨天混雙賽事中出現的以色列組合令在場觀眾、媒體為之動容，他們是63歲的斯維特拉娜（Svetlana Zilberman）和33歲的西爾伯曼（Misha Zilberman）組成的母子搭檔。

韓國媒體《體育朝鮮》昨以「震驚世界」為題報導這對以色列混雙組合，最終兩人雖直落二敗給日本綠川大輝／齋藤夏無緣晉級次輪，不過這對世界排名161的母子組合仍獲得觀眾熱烈掌聲，韓媒也大讚：「母親和兒子一同實踐運動的挑戰精神，令人動容。」

現年63歲的斯維特拉娜與33歲的西爾伯曼合拍多年，2009年成為世錦賽史上第一對母子混雙組合，2017年在奈及利亞拉各斯國際賽奪下首座BWF挑戰賽冠軍，去年他們也曾挑戰全英公開賽，不過止步首輪。

西爾伯曼除了參與混雙賽事外，也出戰男單，世界排名50的他昨首輪輕鬆過關，十六強將遭遇大會第五號種子、前印度球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）。

以色列 奈及利亞 印度 日本

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