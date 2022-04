網球／威爾史密斯事件重演 法小將失控賞對手巴掌後道歉

美國影星威爾史密斯在奧斯卡獎呼人巴掌的情節4日在迦納網球比賽重演,法國男網小將高梅(Michael Kouame)今天為賽後賞對手巴掌道歉,但自稱是被觀眾的辱罵所激怒。

15歲的高梅4日在迦納阿克拉(Accra)網賽與地主選手安克拉(Raphael Nii Ankrah)捉對廝殺。根據影音頻道YouTube上的影片,兩人賽後按慣例隔著球網握手致意時,高梅突然打了安克拉一巴掌。

Michael Kouame, a 15-year-old French tennis player, slapped his opponent in the face after losing a match at the International Tennis Federation’s juniors tournament in Accra, Ghana on Monday. pic.twitter.com/qbYjkf9ivi