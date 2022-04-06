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影／廖老大「打龜車」打爆杰尼龜 車內賽車手視角曝光

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，車手視角影片。記者游振昇／翻攝
台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，車手視角影片。記者游振昇／翻攝

台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」車賽，今天在台中港「風車大道」做0到4百公尺加速的實測，上萬人到場為廖老大加油，3趟測試，「廖老大」以8.72秒成績超越中國網紅「杰尼龜」的8.93秒時，車內賽車手視角影片今晚曝光，沿途風車景色在兩旁快速閃過，網友驚呼刺激。

這場兩岸尬車賽，起源中國網紅「HG杰爺」楊永杰，又被稱為「杰尼龜」，曾在網路直播時嗆辣說「台灣沒快車」，他的個人簡介中指出，他賽車成績0到4百公尺的秒數成績曾達8.93秒，嗆辣發言引起「廖老大」不滿，台灣賽車教父廖志賢又稱「廖老大」，擁有車隊的琦玉集團創辦人，他為了替台灣爭一口氣，在網路直播上回嗆對方，要用和杰爺相同的Audi TT RS打造直線加速賽車，要打破杰爺的紀錄。

今天上午10點在風車大道的賽車直線加速0到4百公尺實測，陸續湧進上萬人到場，擠滿環港北路兩側，各種車輛都開抵，包括跑車、轎車、機車和腳踏車。

車內行車記錄器影像可看到，車輛在沈猛低吼的引擎聲中衝出，沿途風車景色在兩旁快速閃過，站在路旁觀賽的人群只剩糢糊影像，賽車過程如過時光隧道，賽車手雙手緊方向盤，全神專注。

廖老大表示，今天3趟實測紀錄都超越對手，第一次是8.91秒，實測最好成績是第二趟的8.72秒，第3趟8.78秒，打龜成功，亞洲紀錄是8.62秒。

台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，比賽結果，賽車手歡呼。記者游振昇／攝影
台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，比賽結果，賽車手歡呼。記者游振昇／攝影

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