網球／不跟進制裁 法網不禁俄羅斯球員

溫布頓主辦單位全英草地網球俱樂部正在討論是否禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參賽，法網暫時不跟進，法國網球協會表示，俄羅斯和白俄羅斯仍能以「中立」運動員方式參賽。

2月底曾短暫登上「世界球王」的梅德維夫（Daniil Medvedev）正是來自俄羅斯，大滿貫若是因俄羅斯入侵烏克蘭祭出體育制裁，梅德維夫就是無法挑戰第2冠的指標選手。

全英網球俱樂部預計在5月中宣布最終結果，5月22日開戰的法網倒是先確認，目前仍允許俄羅斯和白俄羅斯選手在不使用國旗、出現國家標誌的情況下參賽。

梅德維夫上周才宣布，他因動疝氣手術要休養1到2個月，可能因此趕不及今年法網，溫布頓能否趕得及也打上問號，不過禁止兩國選手參賽牽涉的球員不只一人，全英網球俱樂部公告就指出，要做出決定「複雜又充滿挑戰」。

壓軸登場的美網，美國網球協會目前還沒針對是否制裁俄羅斯和白俄羅斯選手做出任何回應。