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台中點燃聖火！身心障礙運動會9日登場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
111年全國身心障礙國民運動會今天點燃聖火。圖／台中市政府運動局提供
111年全國身心障礙國民運動會今天點燃聖火。圖／台中市政府運動局提供

111年全國身心障礙國民運動會將於9日到12日首度在台中市舉辦，台中市副市長令狐榮達及教育部體育署全民運動組組長呂忠仁今天共同點燃聖火，宣告賽會即將開跑。

聖火傳遞從今天起至9日，為期4天將繞行台中市29行政區，傳達「友愛台中，共好無限」的氛圍及美好精神。令狐榮達表示，今年聖火引燃儀式參採台中「風神車隊」騎乘概念，啟動儀式以手搖車行進的方式擺動手桿，象徵奮而不懈的運動精神。

令狐榮達也提到，市長盧秀燕非常重視全民運動，很榮幸此次台中可以辦理身障運；這是台中首次承辦，也是落實全民運動的重要賽事，相信在市府團隊充分準備下，一定盡好地主之誼，迎接來自全國的身障朋友。

身心障礙運動會開幕典禮9日將於台體大體育館登場，台中運動局長李昱叡表示，市府積極籌備賽會，整合台中市運動場域，地點跨足山、海、屯行政區，舉辦包括11項競賽種類與5項特奧運動項目，屆時將有近6000位來自全國各地的身障教練、選手與隊職員齊聚台中。

台中運動局表示，今日聖火引燃儀式開場特別邀請「舞空術」演出「叢林森巴」，以單輪滑行視覺及流暢的變化隊形，演繹出愉快的表演，現場氣氛熱絡；此外，台中帕運健力選手林亞璇今日一同出席，與台中城市吉祥物 「石虎家族與歐米馬」，一同邀請大家來台中感受酷運動酷城市的美好。

聖火 帕運

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