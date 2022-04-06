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網球／「怕他奪冠助長普亭氣焰」 溫網擬禁止梅德維夫參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
英國媒體報導，溫網官方想直接禁止梅德維夫出賽。 美聯社。
英國媒體報導，溫網官方想直接禁止梅德維夫出賽。 美聯社。

國際男子職業網球協會（ATP）原本允許俄羅斯與白俄羅斯球員以中立身分出賽，不過4大滿貫賽中歷史最悠久的溫網持反對態度，據英國媒體報導，溫網官方擔心最終若由「俄羅斯一哥」梅德維夫（Daniil Medvedev）奪冠會導致普亭氣勢高漲，研擬直接禁止他參賽。

受到俄烏戰事影響，英國體育部日前表示，若梅德維夫等俄國球員想參加溫網，就必須簽署文件，承諾不會發表支持俄羅斯總統普亭的言論，也不會接受來自普亭和俄羅斯的資金。

據英媒《每日鏡報》報導，溫網官方計劃直接禁止梅德維夫參賽，原因是擔心若最終由俄羅斯人奪冠會助長普亭的氣勢，一位英國體育部官員則形容俄羅斯人舉起冠軍盃的景象是「惡夢」，並指出要選手簽署反對普亭的聲明實在太危險了。

英媒指出，全英俱樂部是私人會員俱樂部，有其獨立地位，因此就算單方面處罰梅德維夫或其他俄國、白俄籍球員，也不會面臨任何法律後果，有較大自由決定是否允許特定球員參賽。

今年溫網的報名截止日是5月中旬，比賽時間為6月27日至7月10日。目前則尚未有明確規定俄羅斯球員是否能出賽。而梅德維夫近期飽受疝氣所苦，日前決定動刀解決這個問題，預計將缺席賽場1至2個月，能否如期出賽也未知。

白俄羅斯 普亭 英國 體育

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