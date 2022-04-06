快訊

膽固醇過高一定不健康嗎？教授曝最重要的數值

本土今增281例「新北115例」居冠 各縣市確診群聚一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清晨盃／明星家庭對抗賽 吳宜倫搭擋二子拍退李洋家

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
清晨盃每年重頭戲明星親子對抗賽今年升級為明星家庭組對抗賽。圖／清晨盃提供
清晨盃每年重頭戲明星親子對抗賽今年升級為明星家庭組對抗賽。圖／清晨盃提供

世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽邁入第50屆，往年重頭戲明星親子對抗賽，今年升級為明星家庭組對抗，6組羽球名將搭檔家庭成員交鋒，最後冠軍戰由吳宜倫／陳子睿／陳子亦擊退李峻淯／李洋／李芷蓁，但比賽過程凝聚彼此家庭，相互握手擁抱珍惜這美好時光。

「羽球一直是我們的家庭活動，對我們來講意義重大。」6位羽球好手李洋、王齊麟、陳宏麟、楊博涵、陳子睿跟呂佳彬不約而同表示，從小都因為父母打球而踏入羽球圈，他們都記得當年打清晨盃那股被家長影響、不服輸的拚勁表露無遺，然後一步一步，逐漸下定決心成為羽球國手。

李洋笑說小時候，爸爸李峻淯最常講以前清晨盃單打第一名，所以17歲那年搭檔父親戰戰競競拿下父子組雙打冠軍，李洋覺得因為父親那種求好心切，球不落地、永不放棄，那撲球背影深深烙印腦海，連帶長大後只要上場就是全力以赴、毫無保留面對比賽。

「黃金男雙」麟洋配這次在明星家庭組拆夥，王齊麟與父親王偉建跟弟弟王齊碩一組，王齊麟賽後坦言3年來第二次搭檔父親有點感慨，「小時候看爸爸媽媽打球到現在，以前是看他帶我，現在有點年紀，換我帶他，然後打球沒這麼順暢，所以很保握這機會跟他們搭配，然後這次像我弟弟是讀書為主，他有幾顆差點殺到我後腦勺，這也是很新奇的體驗，我滿把握這種互動，畢竟以前每週至少一次固定打球的家庭日，但因為疫情停了一年，家庭互動變少，現在這次清晨盃，很把握這樣的時光。」他強調很享受場上的氛圍，跟父親擊掌互動。

上次殺入決賽的楊博涵，這次與父親楊英哲合拍，以及哥哥楊博翔，他認為全家一起參與的感覺非常棒，「爸爸還是一樣非常在意比賽輸贏，所以看到他熱身準備跟一些緊張的小細節，滿有趣的。自己打羽球打了20幾年，參與清晨盃很多屆，看著它滿50年，參加球有越來越多，然後自己是其中一分子，身為羽球選手真的很驕傲。」

清晨盃每年重頭戲明星親子對抗賽今年升級為明星家庭組對抗賽。圖／清晨盃提供
清晨盃每年重頭戲明星親子對抗賽今年升級為明星家庭組對抗賽。圖／清晨盃提供

羽球好手呂佳彬除了帶父親呂立笙跟妹妹呂家騫參與明星家庭組，呂佳彬還擔任開幕典禮演唱嘉賓，他覺得清晨盃走過半個世紀，這賽事已經不只是業餘羽球賽這麼簡單，「這盃賽結合了許多人，把許多人凝聚在一起，像我們全家都打羽球，我小時候可說是在球場長大，所以能夠全家一起參與比賽，真的非常感動。」

金牌教練陳宏麟與媽媽黃昭琴，以及同樣擔任教練的弟弟陳宏嘉搭檔，陳宏麟覺得這次明星親子對抗升級，增加到兄弟姐妹，那種家庭情感更濃厚，「像我們是長大後就比較少一塊打球，所以現在站在場上，充分去享受羽球帶來的快樂。」

冠軍戰，陳子睿搭檔媽媽吳宜倫、弟弟陳子亦，在後半段逆轉險勝學長李洋／李峻淯／李芷蓁的組合，三年來二度與媽媽合拍，陳子睿賽後開玩笑說，「感覺出來媽媽老了，眼睛老花看不太準球，但真的體會到，要好好珍惜跟家人在場上的時間，而且也真的很開心，跟平常比賽壓力不一樣，很享受這種氛圍。」

羽球 李洋

延伸閱讀

清晨盃／首度增設明星團體賽 麟洋配領銜藝人對抗

羽球／一哥周天成返台 落地採檢陽性後送隔離

羽球／本季國際賽首戰 王齊麟、李洋5月赴泰國拚湯優盃

清晨盃／致詞遭男子陳情打斷 蔡英文：交給後面那位

相關新聞

現場直擊／周天成返台 落地採檢陽性空側後送隔離

台灣羽球一哥周天成上個月去英國參加全英羽球公開賽，在四強戰後採檢確診新冠肺炎，在當地隔離觀察後採檢陰性於今天搭機抵台，不...

桌球／「粉絲心臟爆擊」 林昀儒返家隔離曬超萌自拍

桌球好手「國民金孫」林昀儒日前參與卡達的WTT球星挑戰賽，日前返台落地採檢時呈陽性，所幸之後3度採檢皆為陰性，小林同學也得以返家進行10天的居家檢疫。昨天他在個人IG發文感謝粉絲關心，還驚喜地放上自拍照，萌翻網友。

清晨盃／首度增設明星團體賽 麟洋配領銜藝人對抗

邁入50周年的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，特別增設明星團體對抗賽，由賽事宣傳大使「麟洋配」王齊麟／李洋分頭搭...

清晨盃／明星家庭對抗賽 吳宜倫搭擋二子拍退李洋家

世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽邁入第50屆，往年重頭戲明星親子對抗賽，今年升級為明星家庭組對抗，6組羽球名將搭檔家庭...

影／台灣賽車教父廖老大「打龜」成功 上萬人現場歡呼

台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「傑尼龜」賽車，今天在台中港「風車大道」做0到400公尺加速的實測，上萬人到場為廖老大...

羽球／一哥周天成返台 落地採檢陽性後送隔離

台灣羽球一哥周天成日前在英國採檢確診COVID-19，在當地經隔離觀察後，於今天搭機抵台，不過周天成在桃園國際機場落地採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。