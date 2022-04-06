清晨盃／明星家庭對抗賽 吳宜倫搭擋二子拍退李洋家

世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽邁入第50屆，往年重頭戲明星親子對抗賽，今年升級為明星家庭組對抗，6組羽球名將搭檔家庭成員交鋒，最後冠軍戰由吳宜倫／陳子睿／陳子亦擊退李峻淯／李洋／李芷蓁，但比賽過程凝聚彼此家庭，相互握手擁抱珍惜這美好時光。

「羽球一直是我們的家庭活動，對我們來講意義重大。」6位羽球好手李洋、王齊麟、陳宏麟、楊博涵、陳子睿跟呂佳彬不約而同表示，從小都因為父母打球而踏入羽球圈，他們都記得當年打清晨盃那股被家長影響、不服輸的拚勁表露無遺，然後一步一步，逐漸下定決心成為羽球國手。

李洋笑說小時候，爸爸李峻淯最常講以前清晨盃單打第一名，所以17歲那年搭檔父親戰戰競競拿下父子組雙打冠軍，李洋覺得因為父親那種求好心切，球不落地、永不放棄，那撲球背影深深烙印腦海，連帶長大後只要上場就是全力以赴、毫無保留面對比賽。

「黃金男雙」麟洋配這次在明星家庭組拆夥，王齊麟與父親王偉建跟弟弟王齊碩一組，王齊麟賽後坦言3年來第二次搭檔父親有點感慨，「小時候看爸爸媽媽打球到現在，以前是看他帶我，現在有點年紀，換我帶他，然後打球沒這麼順暢，所以很保握這機會跟他們搭配，然後這次像我弟弟是讀書為主，他有幾顆差點殺到我後腦勺，這也是很新奇的體驗，我滿把握這種互動，畢竟以前每週至少一次固定打球的家庭日，但因為疫情停了一年，家庭互動變少，現在這次清晨盃，很把握這樣的時光。」他強調很享受場上的氛圍，跟父親擊掌互動。

上次殺入決賽的楊博涵，這次與父親楊英哲合拍，以及哥哥楊博翔，他認為全家一起參與的感覺非常棒，「爸爸還是一樣非常在意比賽輸贏，所以看到他熱身準備跟一些緊張的小細節，滿有趣的。自己打羽球打了20幾年，參與清晨盃很多屆，看著它滿50年，參加球有越來越多，然後自己是其中一分子，身為羽球選手真的很驕傲。」

清晨盃每年重頭戲明星親子對抗賽今年升級為明星家庭組對抗賽。圖／清晨盃提供

羽球好手呂佳彬除了帶父親呂立笙跟妹妹呂家騫參與明星家庭組，呂佳彬還擔任開幕典禮演唱嘉賓，他覺得清晨盃走過半個世紀，這賽事已經不只是業餘羽球賽這麼簡單，「這盃賽結合了許多人，把許多人凝聚在一起，像我們全家都打羽球，我小時候可說是在球場長大，所以能夠全家一起參與比賽，真的非常感動。」

金牌教練陳宏麟與媽媽黃昭琴，以及同樣擔任教練的弟弟陳宏嘉搭檔，陳宏麟覺得這次明星親子對抗升級，增加到兄弟姐妹，那種家庭情感更濃厚，「像我們是長大後就比較少一塊打球，所以現在站在場上，充分去享受羽球帶來的快樂。」

冠軍戰，陳子睿搭檔媽媽吳宜倫、弟弟陳子亦，在後半段逆轉險勝學長李洋／李峻淯／李芷蓁的組合，三年來二度與媽媽合拍，陳子睿賽後開玩笑說，「感覺出來媽媽老了，眼睛老花看不太準球，但真的體會到，要好好珍惜跟家人在場上的時間，而且也真的很開心，跟平常比賽壓力不一樣，很享受這種氛圍。」