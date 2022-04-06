快訊

膽固醇過高一定不健康嗎？教授曝最重要的數值

本土今增281例「新北115例」居冠 各縣市確診群聚一次看

清晨盃／首度增設明星團體賽 麟洋配領銜藝人對抗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
清晨盃今年首度增設明星團體對抗賽，由麟洋配帶領國內藝人進行對抗。圖／清晨盃提供
清晨盃今年首度增設明星團體對抗賽，由麟洋配帶領國內藝人進行對抗。圖／清晨盃提供

邁入50周年的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，特別增設明星團體對抗賽，由賽事宣傳大使「麟洋配」王齊麟／李洋分頭搭擋本土劇演員，包括銀色夫妻李易和蔡君茹（六月）都下場，周宜霈（大牙）也和李洋聯手，跨界合作十分吸睛。

首度以選手身份參加清晨盃的周宜霈透露，自己和先生就是在羽球場結緣，國小就開始打球的先生在交往時期就曾參加清晨盃，讓她對這場國內最大業餘羽球賽事留下印象，今天換自己下場，周宜霈笑說壓力有點大，「要和金牌搭擋，又有轉播，會緊張，我昨天還失眠。」

周宜霈的先生現在就是許多藝人的教練，一起練球的群組成員超過40人，每周固定打球兩次，兩年前開始加入打球行列的李易就愈打愈有興趣，找到時間還會自己請教練「特訓」。

李易提到，當初是家裡小孩先開始「玩」球，太太蔡君茹跟著打，自己最後也拿起球拍，結果兩位大人遠比小朋友認真，「羽球蠻好玩，而且是我和太太喝酒外共同的另個興趣。」

李易笑說，以前自己喜歡看網球比賽，接觸羽球後開始關心羽球賽，現在對國內好手也如數家珍，今天能和國手同隊是特別經驗，「自己也會想變強，被電就會進步，羽球真的很棒。」

清晨盃首度舉行的明星團體賽，由王齊麟和李洋各自領銜，進行3點2勝的雙打團體賽，「李洋隊」成員有謝承均、黃玉榮跟周宜霈，還有「麟洋」教練陳宏麟及新生代好手陳子睿；「齊麟隊」包括亮哲、李易和蔡君茹，加上雙打好手楊博涵和呂佳彬。

從7歲就開始參加清晨盃的楊博涵，各種組別幾乎都參加過，明星團體賽下場前還和爸爸聯手參加明星家庭組，這次「解鎖」明星團體賽，先前透過聚會就認識謝承均的楊博涵認為，藝人朋友認真練球下，球技進步看得見，近年隨著戴資穎、周天成和「麟洋配」國際賽成績亮眼，國內對於羽球運動的關注度也持續提升，樂見羽球能見度愈來愈高。

中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫提到，過去曾有藝人自己報名清晨盃，設置獨立組別倒是第一遭，「透過藝人朋友的宣傳，可以讓他們的粉絲認識羽球和羽球選手，多支持選手，參加清晨盃球友也可以認識這些藝人，跨界交流。」

羽球 李洋

延伸閱讀

羽球／本季國際賽首戰 王齊麟、李洋5月赴泰國拚湯優盃

影／清晨盃羽球賽開幕 蔡英文：當選手最強後盾

羽球／麟洋配重拾挑戰者身份 全團賽後展開國際賽之旅

羽球／蔡英文為清晨盃開球 吳宜倫盼總統下屆能上場打

相關新聞

現場直擊／周天成返台 落地採檢陽性空側後送隔離

台灣羽球一哥周天成上個月去英國參加全英羽球公開賽，在四強戰後採檢確診新冠肺炎，在當地隔離觀察後採檢陰性於今天搭機抵台，不...

桌球／「粉絲心臟爆擊」 林昀儒返家隔離曬超萌自拍

桌球好手「國民金孫」林昀儒日前參與卡達的WTT球星挑戰賽，日前返台落地採檢時呈陽性，所幸之後3度採檢皆為陰性，小林同學也得以返家進行10天的居家檢疫。昨天他在個人IG發文感謝粉絲關心，還驚喜地放上自拍照，萌翻網友。

清晨盃／首度增設明星團體賽 麟洋配領銜藝人對抗

邁入50周年的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，特別增設明星團體對抗賽，由賽事宣傳大使「麟洋配」王齊麟／李洋分頭搭...

清晨盃／明星家庭對抗賽 吳宜倫搭擋二子拍退李洋家

世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽邁入第50屆，往年重頭戲明星親子對抗賽，今年升級為明星家庭組對抗，6組羽球名將搭檔家庭...

影／台灣賽車教父廖老大「打龜」成功 上萬人現場歡呼

台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「傑尼龜」賽車，今天在台中港「風車大道」做0到400公尺加速的實測，上萬人到場為廖老大...

羽球／一哥周天成返台 落地採檢陽性後送隔離

台灣羽球一哥周天成日前在英國採檢確診COVID-19，在當地經隔離觀察後，於今天搭機抵台，不過周天成在桃園國際機場落地採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。