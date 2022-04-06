羽球／周天成落地採檢陽性 將缺席全國團體賽

台灣羽球一哥周天成今天凌晨搭機返台，落地採檢COVID-19呈陽性，依目前既定賽程，10日在屏東開打的全國羽球團體錦標賽，周天成將無緣出席。

羽球男單世界排名第4的周天成，上個月前往英國參加全英羽球公開賽，返台前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此暫留英國休養，並於今天搭機返台。

周天成今天抵台後落地採檢，再次驗出陽性反應，先被後送至集中檢疫所觀察，今天下午他將再次接受採檢，倘若結果呈陰性，將於24小時後進行二篩，只要結果都是陰性，就可「出關」，進入一般隔離階段。

依照目前羽球賽程，一年一度的全國羽球團體錦標賽（全團賽）將於10日在屏東縣立體育館開打，比賽期間周天成仍須隔離，因此確定無法參加。

至於羽球世界巡迴賽本月僅有兩場比賽，因此台灣選手多數選擇留在自家參加全團賽，不過5月8日至15日在泰國曼谷開打的湯優盃，周天成應不受影響，若無意外仍可正常參賽。

指揮中心：周天成目前無症狀

中央流行疫情指揮中心今天下午記者會，有媒體詢問已返台的周天成採檢狀況，指揮中心發言人莊人祥表示，周天成在國外也確診過，今天上午入境落地採檢陽性，會安排進入集中檢疫所隔離，目前無症狀。

至於台灣桌球一哥林昀儒在WTT挑戰賽結束後，自卡達返台落地採檢陽性，已3採陰性，4月3日晚間回宜蘭居家檢疫。莊人祥表示，林昀儒算是在時陰時陽階段，目前還是算確診。