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羽球／周天成落地採檢陽性 將缺席全國團體賽

中央社 / 台北6日電
台灣羽球一哥周天成上個月去英國參加全英羽球公開賽，在四強戰後採檢確診新冠肺炎，在當地隔離觀察後採檢陰性於今天搭機抵台，不過周天成在落地採檢後結果出爐為陽性，已經依中央流行疫情指揮中心規定指派專人完成證照查驗並由空側搭乘救護車後送。圖／讀者提供
台灣羽球一哥周天成上個月去英國參加全英羽球公開賽，在四強戰後採檢確診新冠肺炎，在當地隔離觀察後採檢陰性於今天搭機抵台，不過周天成在落地採檢後結果出爐為陽性，已經依中央流行疫情指揮中心規定指派專人完成證照查驗並由空側搭乘救護車後送。圖／讀者提供

台灣羽球一哥周天成今天凌晨搭機返台，落地採檢COVID-19呈陽性，依目前既定賽程，10日在屏東開打的全國羽球團體錦標賽，周天成將無緣出席。

羽球男單世界排名第4的周天成，上個月前往英國參加全英羽球公開賽，返台前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此暫留英國休養，並於今天搭機返台。

周天成今天抵台後落地採檢，再次驗出陽性反應，先被後送至集中檢疫所觀察，今天下午他將再次接受採檢，倘若結果呈陰性，將於24小時後進行二篩，只要結果都是陰性，就可「出關」，進入一般隔離階段。

依照目前羽球賽程，一年一度的全國羽球團體錦標賽（全團賽）將於10日在屏東縣立體育館開打，比賽期間周天成仍須隔離，因此確定無法參加。

至於羽球世界巡迴賽本月僅有兩場比賽，因此台灣選手多數選擇留在自家參加全團賽，不過5月8日至15日在泰國曼谷開打的湯優盃，周天成應不受影響，若無意外仍可正常參賽。

指揮中心：周天成目前無症狀

中央流行疫情指揮中心今天下午記者會，有媒體詢問已返台的周天成採檢狀況，指揮中心發言人莊人祥表示，周天成在國外也確診過，今天上午入境落地採檢陽性，會安排進入集中檢疫所隔離，目前無症狀。

至於台灣桌球一哥林昀儒在WTT挑戰賽結束後，自卡達返台落地採檢陽性，已3採陰性，4月3日晚間回宜蘭居家檢疫。莊人祥表示，林昀儒算是在時陰時陽階段，目前還是算確診。

羽球 周天成

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