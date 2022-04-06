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影／台灣賽車教父廖老大「打龜」成功 上萬人現場歡呼

聯合報 / 記者游振昇劉柏均／台中即時報導
台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，比賽結果，賽車手歡呼。記者游振昇／攝影
台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，比賽結果，賽車手歡呼。記者游振昇／攝影

台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「傑尼龜」賽車，今天在台中港「風車大道」做0到400公尺加速的實測，上萬人到場為廖老大加油，三趟測試，「廖老大」以8.72秒成績超越中國網紅「杰尼龜」的8.93秒時，現場響起熱烈歡呼聲，廖老大和賽車手郭國信被當成英雄包圍拍照。

今天上午10點在風車大道的賽車直線加速0到400公尺實測，陸續湧進上萬人到場，擠滿環港北路兩側，各種車輛都開抵，包括跑車、轎車、機車和腳踏車。

廖老大表示，今天第三趟實測紀錄是8.93秒，亞洲紀錄是8.62秒，今天實測最好成績是8.72秒，打龜成功，很可惜沒破亞洲紀錄，他希望國人再給他二個月時間，再破亞洲紀錄，讓亞洲人知道，台灣的車很快，台灣的汽車工業很強。

廖老大說，這次車賽證明，台灣有快車，台灣人很堅強團結，台灣的汽車工業沒輸過任何人，他反嗆傑尼龜「台灣有快車」，也提醒對方打賭要服輸，需捐100萬元人民幣給紅十字會；他說第三趟逆風，無法跑出好成績，接近中午逆風強，二個月再來一次，讓亞洲人知道台灣的汽車很快。

廖老大表示，這次比賽困難的不是車如何改或花多少錢，最困難都是路權，他感謝一路幫忙的許多人，所有支持者和台灣人的力量真的很嚇人，他沒想到今天有這麼多人到場，說到激動處，他眼眶泛紅。

廖老大表示，這輛車種不是他車隊的強項，30年來沒改過這種車，但為了公平，和對手用相同車種改造比賽，他說這段時間壓力很大，但很多人支持，雖然壓力大到很想哭，仍堅持拚下去，今天如果沒有跑贏，太對不起大家。

賽車手郭國信說，今天的狀況很好，用新輪胎比賽，路面後面有顛坡比較危險，還是克服，最後一趟馬力大，但還是無法打破亞洲紀錄，他希望再一個月加強，打破亞洲紀錄。

今天也到場加油的民進黨立委莊競程表示，恭喜「廖老大」打破對手的紀錄，他說「廖老大」為台灣而戰，突破中國無理的打壓，象徵台灣永不畏懼的精神，證明台灣汽車工業很強、很厲害，台灣也有快車。

莊競程指出，台中港有強勁的側風和跳動路面，但「廖老大」克服逆境，第二趟跑出8.72秒的佳績，超越對手的8.93秒，相當不容易，令人讚嘆不已，非常恭喜「廖老大」打破對手的紀錄，用實力證明台灣汽車工業很強、很厲害，台灣也有快車。

市議員曾朝榮、江肇國也到場說，這次兩岸賽車對決，證明台灣汽車工業技術，在世界上名列前茅，佔有重要地位，也再次展現台灣人團結精神，未來將在世界舞台發光發亮。

台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，上萬人到場觀賽加油。記者游振昇／攝影
台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，上萬人到場觀賽加油。記者游振昇／攝影
台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，上萬人到場觀賽加油。記者游振昇／攝影
台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，上萬人到場觀賽加油。記者游振昇／攝影
台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，上萬人到場觀賽加油。記者游振昇／攝影
台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」賽車，0到400公尺加速賽，今天在台中港環港北路比賽，上萬人到場觀賽加油。記者游振昇／攝影

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