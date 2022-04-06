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羽球／一哥周天成返台 落地採檢陽性後送隔離

中央社 / 桃園機場6日電
周天成在桃園國際機場落地採檢結果為陽性。 聯合報系資料照
周天成在桃園國際機場落地採檢結果為陽性。 聯合報系資料照

台灣羽球一哥周天成日前在英國採檢確診COVID-19，在當地經隔離觀察後，於今天搭機抵台，不過周天成在桃園國際機場落地採檢結果為陽性，已經依規定指派專人完成證照查驗並由空側後送。

周天成搭乘中華航空公司CI-62班機，在上午6時10分抵達桃園國際機場，並依規定在候機室接受PCR落地採檢，最後篩檢結果出爐為陽性，桃園國際機場國境單位依規定指派專人完成證照查驗後，在9時許由空側搭乘救護車後送醫院或集中檢疫所、加強版防疫旅宿。

世界排名第4的周天成上個月參加全英羽球公開賽，一路過關斬將闖進4強，但最終不敵現役世界球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），返台搭機前被驗出體內有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，但為輕症，僅有類似感冒症狀，由於英國已將COVID-19視為類似流感，因此周天成未住院，只待在當地飯店隔離觀察。

周天成 羽球

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