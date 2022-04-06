聽新聞
test
0:00 / 0:00
羽球／一哥周天成返台 落地採檢陽性後送隔離
台灣羽球一哥周天成日前在英國採檢確診COVID-19，在當地經隔離觀察後，於今天搭機抵台，不過周天成在桃園國際機場落地採檢結果為陽性，已經依規定指派專人完成證照查驗並由空側後送。
周天成搭乘中華航空公司CI-62班機，在上午6時10分抵達桃園國際機場，並依規定在候機室接受PCR落地採檢，最後篩檢結果出爐為陽性，桃園國際機場國境單位依規定指派專人完成證照查驗後，在9時許由空側搭乘救護車後送醫院或集中檢疫所、加強版防疫旅宿。
世界排名第4的周天成上個月參加全英羽球公開賽，一路過關斬將闖進4強，但最終不敵現役世界球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），返台搭機前被驗出體內有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，但為輕症，僅有類似感冒症狀，由於英國已將COVID-19視為類似流感，因此周天成未住院，只待在當地飯店隔離觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言