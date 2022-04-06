桌球／「粉絲心臟爆擊」」 林昀儒返家隔離曬超萌自拍

桌球好手「國民金孫」林昀儒日前參與卡達的WTT球星挑戰賽，日前返台落地採檢時呈陽性，所幸之後3度採檢皆為陰性，「小林同學」也得以返家進行10天的居家檢疫。昨天他在個人IG發文感謝粉絲關心，還驚喜地放上自拍照，萌翻網友。

林昀儒1日隨我國桌球代表團自卡達返台，驚傳落地核酸檢測呈陽性，不過，他之後3次採檢的結果皆為陰性，也讓眾人鬆了一口氣。

林昀儒前天起已返家進行居家檢疫，昨晚他在IG發文報平安，感謝大家透過各種方式關心他，「我都有看到並深刻感受到你們的溫暖，謝謝你們！」話鋒一轉，林昀儒提及這個月以來對自己比賽的表現不是太滿意，但也學到許多需要再改進的地方。

文末，林昀儒再度感謝大家在電視機前替他加油，他會更加努力，也希望疫情期間大家都能平安健康。貼文配上一張比賽時的照片和小林同學罕見的自拍照，讓粉絲大飽眼福，直呼「太可愛了吧」、「心臟爆擊」。

林昀儒本週的最新世界排名仍維持在第六，排在前頭的依序為樊振東、馬龍、卡爾德拉諾（Hugo Calderano）、梁靖崑、張本智和。