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羽球／本季國際賽首戰 王齊麟、李洋5月赴泰國拚湯優盃

中央社 / 雯台北5日電
王齊麟(最左)與李洋(最右)今天出席清晨盃羽球賽開幕。 全民羽協提供
王齊麟(最左)與李洋(最右)今天出席清晨盃羽球賽開幕。 全民羽協提供

東京奧運羽球男雙金牌組合王齊麟李洋5月將展開國際賽首戰，王齊麟今天說，預計5月3日啟程前往泰國參加湯優盃，隨後轉往印尼、馬來西亞參賽，並在7月返台參加台北公開賽。

王齊麟與李洋受邀擔任第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽賽事宣傳大使，今天出席開幕典禮，並在總統蔡英文面前小試身手，讓王齊麟直呼光榮，而相較於東京奧運，李洋坦言，「這是第一次在總統面前打球，我覺得相當緊張」。

清晨盃為台灣規模最大的羽球業餘賽事，王齊麟回憶起國小三年級首次參賽時，曾與媽媽搭檔，「打到楊博涵他哥哥和媽媽，被虐得很慘」；而李洋則是對於17歲參賽時，與爸爸拿下分組冠軍至今仍印象深刻。

王齊麟、李洋在去年12月世錦賽告一段落後，就留在台灣訓練，預計將參加4月10日起在屏東登場的全國羽球團體錦標賽，國際賽首戰則是鎖定湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）。

王齊麟表示，預計5月3日前往泰國參加湯優盃，後續還有泰國公開賽，隨後將轉往印尼和馬來西亞，預計7月返台參加台北公開賽，緊接著還有8月世錦賽、9月杭州亞運。

王齊麟2018年亞運與陳宏麟搭檔，男雙32強止步，而李洋則與李哲輝攜手拿下銅牌。

談到對杭州亞運的期許，王齊麟表示，當然希望能為台灣奪牌，但因上屆亞運給自己壓力太大、表現不佳，「這次希望可以一步一步來，把自己每場都發揮好，以奪牌為目標，但不要給自己太大壓力」。

李洋目標瞄準再度登上亞運頒獎台，他表示，除了希望能再為台灣摘下一面獎牌外，也期待升級獎牌成色。

王齊麟 李洋 羽球

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