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清晨盃／致詞遭男子陳情打斷 蔡英文：交給後面那位
蔡英文總統今天受邀為第50屆的世界清晨盃暨吳文達紀年盃羽球錦標賽進行開球，卻發生場邊一名男子高喊「我要陳情」打斷致詞，不過蔡英文隨即回應「好，陳情，你可以交給後面那位。」化解現場緊張氣氛。
蔡英文今天受邀為清晨盃開球，也是清晨盃開辦50年來第一次邀請到國家元首出席活動，不過總統在上台致詞時，場邊卻傳來一名男子聲音不斷高喊「我要陳情」，蔡英文也隨即回應「好，陳情，你可以交給後面那位。」該名男子隨後也被維安人員帶離，結束這段小插曲。
蔡英文在接續的致詞中表示，去年東京奧運我國創下史上最佳成績，其中麟洋配奪下男雙金牌更是讓大家感到振奮、難忘，「在奧運前國內羽球風氣就已經相當興盛，奧運後又有更多人想要加入，帶動全台熱潮。政府也會持續努力支持，充實更好基礎建設，為選手提供最完善支持並作為後盾。」
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