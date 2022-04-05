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羽球／麟洋配重拾挑戰者身份 全團賽後展開國際賽之旅

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
李洋（左1）、王齊麟（右1）將在5月展開今年的國際賽賽程。記者余承翰／攝影
李洋（左1）、王齊麟（右1）將在5月展開今年的國際賽賽程。記者余承翰／攝影

去年拿下東京奧運男雙金牌為我國羽球寫下新里程碑的「麟洋配」王齊麟／李洋，今年將再面對杭州亞運的挑戰，在今天以宣傳大使身份出席清晨盃記者會時兩人也表示，在下周於屏東參加完全國羽球團體錦標賽後，5月起就將展開今年的國際賽行程，並且將重拾挑戰者心態面對杭州亞運。

王齊麟與李洋在去年奪下東京奧運金牌佳績後，年底又陸續參加了湯優盃、丹麥公開賽、印尼名人賽、印尼公開賽、年終賽與世錦賽等賽事，不過今年他們則選擇放棄參加全英公開賽，選定5月份的湯優盃作為國際賽開季首戰。

在今天出席清晨盃記者會時，兩人也透露下周將先在屏東舉行的全國羽球團體錦標賽登場，檢視這段時間的訓練成果，李洋說：「這段時間我們仍在努力精進自己的不足，防守相對來說是不好，加強防守這一塊，下禮拜要比賽剛好做一個檢視。」

全團賽之後，麟洋配將在5月3日啟程前往泰國備戰團體賽事湯優盃，之後又將陸續參加泰國公開賽、印尼名人賽、印尼公開賽、馬來西亞公開賽、馬來西亞名人賽，並在7月返台參加台北羽球公開賽，8月再飛往日本參加世錦賽，以及9月份的杭州亞運。

談到今年重點賽事杭州亞運，將是麟洋配合拍以來首次挑戰亞運舞台，王齊麟坦言，上屆雅加達亞運就期待能為國家在男雙賽事奪牌，反而發揮不太理想，希望今年能一步一步來，把奪牌當目標，但不給自己太大壓力；至於李洋上屆雅加達亞運則是與李哲輝合拍拿下男雙銅牌，他也期待今年能讓獎牌成色更進一步。

對於將帶著奧運光環出征亞運，王齊麟也強調將重拾挑戰者身份，「壓力是不可避免，但比賽都是重新開始，不可能一直頂著奧運光環，要恢復挑戰者身份。」

亞運 羽球 李洋

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