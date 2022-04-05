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羽球／蔡英文為清晨盃開球 吳宜倫盼總統下屆能上場打

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
總統蔡英文（中）為第50屆清晨盃開球。記者余承翰／攝影
總統蔡英文（中）為第50屆清晨盃開球。記者余承翰／攝影

邁入第50屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今天舉行開幕儀式，並邀請總統蔡英文蒞臨開球，中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示，清晨盃從50年前首度舉辦僅有百人參賽，到今天能邀請到國家元首蒞臨，是很大得肯定與榮耀，也期待明年總統蔡英文能夠拿起球拍「跟我們一起在場上打球」。

1972年開始舉辦的清晨盃，由於當時比賽時間在早上6點到8點，讓參賽者比完賽後還能去上班，因而取名為「清晨盃」，全民羽協理事長吳宜倫在今天的第50屆開幕儀式上表示，清晨盃的舉辦初衷就是希望協助國內羽球風氣發展，能見到現在台灣羽球的蓬勃發展，讓她與所有羽球愛好者都相當感動。

吳宜倫接著說道，清晨盃從第一年舉辦僅有100多人參賽，到疫情前已有4000多人參加，儘管今年受到疫情影響雖然少了上千名的外國參賽者，但仍有2500名選手報名參賽，已是國內最大型的國際羽球賽事，其中今年擔任宣傳大使的東奧男雙金牌「麟洋配王齊麟、李洋，過去也都曾與父母參加過清晨盃賽事。

而今年清晨盃更首度要求到國家元首出席記者會，總統蔡英文在今天的開幕儀式致辭時表示，去年東京奧運我國創下史上最佳成績，其中麟洋配奪下男雙金牌更是讓大家感到振奮、難忘，「在奧運前國內羽球風氣就已經相當興盛，奧運後又有更多人想要加入，帶動全台熱潮。政府也會持續努力支持，充實更好基礎建設，為選手提供最完善支持並作為後盾。」

身為今年宣傳大使之一的王齊麟也透露，國小三年級時第一次與媽媽一同參加清晨盃，當時自已還站前場、媽媽站後場，不過碰上楊博涵的哥哥與媽媽，被「虐」得很慘，「去年我也跟爸爸玩過一次，覺得很開心，畢竟他們年紀也愈來愈大，把握跟他們互動時間。」

羽球 麟洋配 王齊麟

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