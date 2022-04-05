快訊

直播／本土+216例再創新高、新北91例最多 境外+65

潤餅包什麼最對味？ 網推：放烏魚子、烤鴨都好吃！

O3衝浪祭移師台東金樽 尤佳琦奪雙冠

中央社 / 台東縣5日電
台東金樽「O3衝浪祭」，歷經2天賽事落幕，尤佳琦（中）獲得短版男子衝浪冠軍。圖／O3衝浪祭大會提供
台東金樽「O3衝浪祭」，歷經2天賽事落幕，尤佳琦（中）獲得短版男子衝浪冠軍。圖／O3衝浪祭大會提供

集結娛樂文化表演及環保等多項推廣目標的衝浪活動-O3衝浪祭，首次移師至台東金樽舉辦，國內衝浪好手尤佳琦一舉獲得大獎挑戰賽男子短板、U18青少年組2項冠軍。

「O3衝浪祭」由「我們的海洋綠洲（Our OceanOasis，簡稱O3）」主辦，台東縣政府協辦，賽事分為獎金挑戰賽、海洋律動公開賽2大組別，結合娛樂表演及在地美食呈現多樣化，吸引不少衝浪愛好者參與。

為期2天賽事4日在金樽漁港落幕，共誕生10組冠軍，其中國巨衝浪隊培訓好手尤佳琦一舉囊括大獎挑戰賽男子短板、U18青少年組雙項冠軍；大獎挑戰賽女子冠軍由鍾昀蓉奪得，長板男子冠軍為韓宗霖；女子長板為潘美心。

首次來到台東的印度駐台代表戴國瀾（GourangalalDas）也出席頒獎典禮，台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳特別致贈鳳梨釋迦伴手禮給戴國瀾，並提及杉原灣東浪嘉年華、國際熱氣球嘉年華會及國際衝浪賽將陸續登場，歡迎大家來台東相見歡。

余明勳表示，台東優質的天然環境，讓金樽擁有台灣最好的浪況，更連續3年被世界衝浪聯盟（WSL）指定為世界衝浪長板冠軍賽場地，是台灣唯一作為國際衝浪巡迴賽事的場地，此次也吸引O3衝浪祭首次到金樽舉辦。

他說，台東長達176公里的海岸線，傲視全國，是最適合發展海洋遊憩活動的地方，也將持續以發展自然環境的運動產業，透過衝浪、熱氣球、鐵人三項等活動，創造運動產業的價值鏈。

縣府去年重新開放杉原海水浴場，並在今年5月中旬推出「東浪嘉年華」，將集結各式親海活動，希望透過多元主題的親海活動，讓民眾更認識海洋，推廣海洋教育，落實正確的海洋保育觀念。

衝浪 鐵人三項

延伸閱讀

U18東岸聯盟／平鎮季軍 高一徐紹予預約中心棒次

U18東岸聯盟／周彥農成功復仇 4強對平鎮好投

U18東岸聯盟／李致霖優質先發壓平鎮 高雄晉冠軍戰

U18東岸聯盟／王彥恩7局無四死球搶勝 平鎮晉4強

相關新聞

O3衝浪祭移師台東金樽 尤佳琦奪雙冠

集結娛樂文化表演及環保等多項推廣目標的衝浪活動-O3衝浪祭，首次移師至台東金樽舉辦，國內衝浪好手尤佳琦一舉獲得大獎挑戰賽...

身障運9日至12日台中隆重登場 官方宣傳影片曝光

111年全國身心障礙國民運動會9日至12日將首度在台中隆重登場，今天官方網站發布兩支宣傳影片，分別為「友善環境在台中」與...

拳擊／陳念琴東奧後首戰告捷 泰國賽晉級4強

台灣「拳擊女王」陳念琴今天展開東京奧運後首戰，在泰國國際拳擊公開賽女子69公斤級8強賽上陣，儘管還在熟悉比賽感覺，仍以3...

羽球／史上第一次全轉播 清晨盃球評請出亞運國手

今年邁入50周年的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，今天在台北體育館正式開打，本屆賽會頭一回24個場地全程直播，主...

NFL專欄／延長賽新規 仍存在瑕疵

NFL在本周終於改掉讓人詬病以久的延長賽規則，本球季開始在季後賽，不論哪一隊猜得銅板，兩隊都有一次持球進攻的機會，一改過...

LPGA／雪佛龍錦標賽終輪射2鳥、1柏忌 徐薇淩並列第25

旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA雪佛龍錦標賽最終輪，射下2鳥、1柏忌，揮出71桿，4回合累計低於標準4桿的284桿，並列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。