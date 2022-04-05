O3衝浪祭移師台東金樽 尤佳琦奪雙冠

集結娛樂文化表演及環保等多項推廣目標的衝浪活動-O3衝浪祭，首次移師至台東金樽舉辦，國內衝浪好手尤佳琦一舉獲得大獎挑戰賽男子短板、U18青少年組2項冠軍。

「O3衝浪祭」由「我們的海洋綠洲（Our OceanOasis，簡稱O3）」主辦，台東縣政府協辦，賽事分為獎金挑戰賽、海洋律動公開賽2大組別，結合娛樂表演及在地美食呈現多樣化，吸引不少衝浪愛好者參與。

為期2天賽事4日在金樽漁港落幕，共誕生10組冠軍，其中國巨衝浪隊培訓好手尤佳琦一舉囊括大獎挑戰賽男子短板、U18青少年組雙項冠軍；大獎挑戰賽女子冠軍由鍾昀蓉奪得，長板男子冠軍為韓宗霖；女子長板為潘美心。

首次來到台東的印度駐台代表戴國瀾（GourangalalDas）也出席頒獎典禮，台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳特別致贈鳳梨釋迦伴手禮給戴國瀾，並提及杉原灣東浪嘉年華、國際熱氣球嘉年華會及國際衝浪賽將陸續登場，歡迎大家來台東相見歡。

余明勳表示，台東優質的天然環境，讓金樽擁有台灣最好的浪況，更連續3年被世界衝浪聯盟（WSL）指定為世界衝浪長板冠軍賽場地，是台灣唯一作為國際衝浪巡迴賽事的場地，此次也吸引O3衝浪祭首次到金樽舉辦。

他說，台東長達176公里的海岸線，傲視全國，是最適合發展海洋遊憩活動的地方，也將持續以發展自然環境的運動產業，透過衝浪、熱氣球、鐵人三項等活動，創造運動產業的價值鏈。

縣府去年重新開放杉原海水浴場，並在今年5月中旬推出「東浪嘉年華」，將集結各式親海活動，希望透過多元主題的親海活動，讓民眾更認識海洋，推廣海洋教育，落實正確的海洋保育觀念。