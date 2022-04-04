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拳擊／陳念琴東奧後首戰告捷 泰國賽晉級4強

中央社 / 台北4日電
陳念琴。 路透社
陳念琴。 路透社

台灣「拳擊女王」陳念琴今天展開東京奧運後首戰，在泰國國際拳擊公開賽女子69公斤級8強賽上陣，儘管還在熟悉比賽感覺，仍以3比2險勝越南選手，晉級4強，確定至少銅牌起跳。

陳念琴2018年曾拿下世錦賽金牌，去年征戰東京奧運，在女子拳擊69公斤級8強止步，但已是個人在奧運最佳成績，後來返台後在社群網站自曝，早在奧運前就被診斷罹患何杰金氏淋巴癌，備戰東奧期間，同時得接受化療，所幸經過治療，她今年3月透露，身體已恢復，並能應付高強度訓練。

為備戰5月世錦賽及9月杭州亞運，陳念琴這次出征泰國，選擇泰國國際拳擊公開賽熱身，希望有機會與亞運對手交手，這也是她在東京奧運後首場國際賽。

泰國國際拳擊公開賽分為3回合，由場邊5名裁判按照選手每回合表現評分，表現較佳者，給予10分，並給予表現較差的另名選手7至9分。陳念琴今天女子69公斤級8強賽出戰越南選手黃玉梅（Hoang Ngoc Mai，音譯），面對第1回合對手積極出拳，陳念琴多次反擊，拿下3個10分。

陳念琴第2回合儘管不受裁判青睞，僅取得2個10分，但沉穩應對，第3回合攻勢凌厲，拿到5個10分，最終以3比2勝出，晉級4強賽後，至少銅牌起跳，將在8日出戰紐西蘭選手尼柯森（Ariane Nicholson）。

教練柯文明接受中央社訪問時表示，陳念琴太久沒參加國際賽，這次參賽主要熟悉比賽感覺，目前身體狀況大概恢復至7、8成，「今天最後險勝，因為她還沒熟悉、適應比賽氛圍，第一場狀況還在預估範圍內」。

柯文明表示，今天比賽邊打邊調整戰術，第2回合發現引誘對手出手後再趁機突擊的策略，不受裁判青睞，第3回合及時調整攻擊模式，後續也會再持續修正，讓裁判能清楚陳念琴攻擊策略，進而獲得分數。

陳念琴 世錦賽 亞運

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