羽球／史上第一次全轉播 清晨盃球評請出亞運國手

今年邁入50周年的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，今天在台北體育館正式開打，本屆賽會頭一回24個場地全程直播，主場地還有專業主播跟球評講解，其中球評由前亞運國手白驍馬擔綱，她表示協助清晨盃史上首次現場轉播，感到與有榮焉。

「我小時候也打過清晨盃，這場比賽對羽球人來說，一直是很重要的象徵。」白驍馬回憶說，第一次參賽是剛升國中與媽媽搭檔，「對我來講是很難得的經驗，因為有這種機會去比賽，甚至對到比自己年長很多的，然後有很多人打法、發球或站位都很不一樣，就是一種過程去學習。」

白驍馬覺得國內許多羽球選手都打過清晨盃，歷經這段後，對往後成長有一定幫助，遇到問題學著解決，然後再練習再去挑戰。

清晨盃為台灣最大型羽球業餘賽事，著重羽球推廣，所以賽事組別包括專業組、業餘組跟極具特色的加歲組等等；白驍馬認為藉由轉播，不僅推廣羽球也為球友留存回憶，主辦單位中華全民羽球發展協會相當用心，非常不容易。

「業餘賽事有即時比分就很厲害，清晨盃又有實況轉播畫面，讓更多人看到。也許有些人可能一直不好意思來參加比賽，但只要來參賽，透過畫面直播，給予肯定跟鼓勵，相信會有更多人對羽球運動產生興趣。」白驍馬說。

平常也有擔任BWF賽事講評，白驍馬坦言清晨盃又是種不一樣的體驗跟挑戰，「就盡量去找到認識的朋友圈，了解參加選手背景，像剛剛播到專業組的薛軒億，曾經一起訓練過，那又是不同的感觸，勾起不少回憶，那有些狀況，沒遇過、不了解的，就跟打球一樣，就是要臨機應變了。」