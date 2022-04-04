快訊

未畢業就拿500萬獎金 學霸培育從出生開始

王喜為無禮黑白照致歉「莊天祥」網傻眼

LPGA／雪佛龍錦標賽終輪射2鳥、1柏忌 徐薇淩並列第25

中央社 / 台北4日電
我國高球好手徐薇淩。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
我國高球好手徐薇淩。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA雪佛龍錦標賽最終輪，射下2鳥、1柏忌，揮出71桿，4回合累計低於標準4桿的284桿，並列第25。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）本季首場大賽雪佛龍錦標賽，在美國加州的米遜丘鄉村俱樂部球場（Mission Hills Country Club）舉行，總獎金500萬美元（約新台幣1.4億元），徐薇淩為唯一晉級的台灣選手。

徐薇淩今天繼續從第1洞出發，先是在第6洞捕鳥，但隨後又在第9洞吞下柏忌，轉場後表現平穩，再進帳1鳥，以71桿繳卡，4輪合計284桿，並列第25，也是個人今年至今4場比賽以來最佳成績。

美國女將卡普秋（Jennifer Kupcho）今天帶著6桿領先優勢出發，打下5鳥，苦吞7柏忌，揮出74桿，但仍以4輪合計低於標準14桿的274桿，以2桿之差贏得冠軍，卡普秋生涯LPGA首冠就是大滿貫賽冠軍。

由於雪佛龍錦標賽明年將移師休士頓舉行，卡普秋也成為最後一位跳進帕比池（Poppie's Pond）、體驗「冠軍浴」的冠軍選手。

徐薇淩 LPGA 高爾夫

延伸閱讀

LPGA／雪佛龍錦標賽第3輪 徐薇淩暫時並列第26

LPGA／雪佛龍錦標賽次輪 徐薇淩回升並列20名

LPGA／首場年度大滿貫雪佛龍錦標賽 李旻71桿並列27

LPGA／匯豐女子錦標賽並列第26 徐薇淩自評可圈可點

相關新聞

體操／將升格人父 李智凱生日臉書曝喜訊

「鞍馬王子」李智凱去年底結婚，今天迎接26歲生日，晚間在臉書分享與妻子的合照和1張超音波照片，公布家中將有新成員，自己也...

LPGA／雪佛龍錦標賽終輪射2鳥、1柏忌 徐薇淩並列第25

旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA雪佛龍錦標賽最終輪，射下2鳥、1柏忌，揮出71桿，4回合累計低於標準4桿的284桿，並列...

媽媽當她的手腳 陳怡臻入選亞帕運地板滾球國手

苗栗縣身心障礙者地板滾球選手陳怡臻有媽媽李瑞竹當她的手腳，並獲頭屋鄉禪廚蔬食餐廳總經理邱靖傑支持，工作經濟無後顧之憂，最...

桌球／確診後林昀儒最新3採陰性 晚間回宜蘭居檢

台灣桌球一哥林昀儒在WTT挑戰賽結束後，自卡達返台落地採檢陽性，昨天、今天再次採檢都是陰性。中華民國桌球協會秘書長葉國欽...

擊劍／全國第一次青年暨青少年錦標賽 選手參賽踴躍競爭激烈

111全國第一次青年暨青少年擊劍錦標賽3/31-4/2共3天在新北市板樹體育館舉辦。主要為推廣擊劍運動，落實基層訓練發掘優秀選手。 本次在男子銳劍項目共高達了211位選手參賽，競爭相當激烈。

羽球／清晨盃50周年！蔡英文總統、麟洋配同慶

台灣最大型的羽球業餘賽事「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今年邁入第50屆，儘管已走過半百歲月，清晨盃今年再突破，頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。