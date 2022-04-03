體操／將升格人父 李智凱生日臉書曝喜訊

「鞍馬王子」李智凱去年底結婚，今天迎接26歲生日，晚間在臉書分享與妻子的合照和1張超音波照片，公布家中將有新成員，自己也將升格為人父。

李智凱去年在東京奧運鞍馬項目摘下銀牌，也是台灣在奧運體操項目首面獎牌，完成個人生涯里程碑後，在同年12月與相戀6年多的女友步入禮堂。

今天是李智凱26歲生日，他晚間在臉書臉書發文表示，今年生日收到許多人的祝福、驚喜、禮物，「最大的禮物，當然就是親愛的老婆送我的」。他還分享與妻子和胎兒超音波照的合照，宣告新成員即將到來。

李智凱有感而發地寫下，身分再一次的轉變，肩上責任越來越重大，「時時刻刻提醒自己，老婆、小孩、家人等著我回家，新角色與大家初次見面，還請大家多多指教」。

李智凱先前在鞍馬項目排名登上世界第一，今年賽季首戰預計將瞄準6月在卡達舉行的亞洲體操錦標賽，後續將參加7月世大運、9月杭州亞運、11月世界錦標賽。