快訊

獨／烏俄戰事啟示 漢光演習軍民合作驗證雪隧作戰指揮所

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體操／將升格人父 李智凱生日臉書曝喜訊

中央社 / 台北3日電
李智凱與妻子。 截圖自影片
李智凱與妻子。 截圖自影片

「鞍馬王子」李智凱去年底結婚，今天迎接26歲生日，晚間在臉書分享與妻子的合照和1張超音波照片，公布家中將有新成員，自己也將升格為人父。

李智凱去年在東京奧運鞍馬項目摘下銀牌，也是台灣在奧運體操項目首面獎牌，完成個人生涯里程碑後，在同年12月與相戀6年多的女友步入禮堂。

今天是李智凱26歲生日，他晚間在臉書臉書發文表示，今年生日收到許多人的祝福、驚喜、禮物，「最大的禮物，當然就是親愛的老婆送我的」。他還分享與妻子和胎兒超音波照的合照，宣告新成員即將到來。

李智凱有感而發地寫下，身分再一次的轉變，肩上責任越來越重大，「時時刻刻提醒自己，老婆、小孩、家人等著我回家，新角色與大家初次見面，還請大家多多指教」。

李智凱先前在鞍馬項目排名登上世界第一，今年賽季首戰預計將瞄準6月在卡達舉行的亞洲體操錦標賽，後續將參加7月世大運、9月杭州亞運、11月世界錦標賽。

李智凱 亞運

延伸閱讀

桌球／WTT卡達賽混雙一局未失 林昀儒、鄭怡靜奪今年首冠

俄體操小將胸前貼「Z」字支持戰爭惹眾怒 總教練曝嚴厲處分

體操／世界盃胸前貼「Z」挺戰 俄國小將不認錯：我還會穿

體操／公開支持發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球

相關新聞

體操／將升格人父 李智凱生日臉書曝喜訊

「鞍馬王子」李智凱去年底結婚，今天迎接26歲生日，晚間在臉書分享與妻子的合照和1張超音波照片，公布家中將有新成員，自己也...

桌球／確診後林昀儒最新3採陰性 晚間回宜蘭居檢

台灣桌球一哥林昀儒在WTT挑戰賽結束後，自卡達返台落地採檢陽性，昨天、今天再次採檢都是陰性。中華民國桌球協會秘書長葉國欽...

擊劍／全國第一次青年暨青少年錦標賽 選手參賽踴躍競爭激烈

111全國第一次青年暨青少年擊劍錦標賽3/31-4/2共3天在新北市板樹體育館舉辦。主要為推廣擊劍運動，落實基層訓練發掘優秀選手。 本次在男子銳劍項目共高達了211位選手參賽，競爭相當激烈。

羽球／清晨盃50周年！蔡英文總統、麟洋配同慶

台灣最大型的羽球業餘賽事「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今年邁入第50屆，儘管已走過半百歲月，清晨盃今年再突破，頭...

網球／陽光雙冠第4人 準球后自爆受傷了

印地安泉網賽和邁阿密名人網賽是3月兩場緊鄰的大賽，兩場比賽登頂有著「陽光雙冠」的美稱，明天將登上女網世界第一的波蘭好手斯...

網球／動疝氣手術 梅德維夫恐缺席法網

2月底曾短暫登上「世界球王」的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），恐缺席今年第二場大滿貫，他透過社群公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。