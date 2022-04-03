羽球／清晨盃50周年！蔡英文總統、麟洋配同慶

台灣最大型的羽球業餘賽事「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今年邁入第50屆，儘管已走過半百歲月，清晨盃今年再突破，頭一回邀請國家元首出席開幕典禮，以及台灣首面羽球奧運金牌「黃金男雙」李洋／王齊麟擔綱宣傳大使，並且史上第一次所有賽事場地直播，為球友留下美好回憶。

「經過去年第一次停辦，今年清晨盃好不容易回來了，又正好50周年，希望可以全部場次直播，畢竟以往這些打球的人，不是每個人都會錄製自己比賽的影片，難得有機會可以存下自己比賽回憶。」中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示，清晨盃向來是參與的人比觀眾多，這回首次嘗試，全部場次、24個場地直播，就是盼望除了為球友們留下回憶外，也可讓更多球迷觀賞，讓沒辦法來到現場加油的民眾也能看球，一樓主轉播場地，還會安排主播和球評。

清晨盃自1972年開始舉辦，創辦人是台灣「羽球之父」吳文達，第一屆賽事從大約100人左右，經過數十年的推廣，到近幾年吸引上千名國、內外羽球愛好者參加，2015年更首度前進台北小巨蛋，高達3600人參賽；當年BWF特別派專員來考察，隨後列入官方年度行事曆，為國際羽壇重要盛事。

第50屆清晨盃將於明天登場，開幕典禮維持傳統在第二天的4月5日舉辦，屆時蔡英文總統將出席致詞，東京奧運打下金牌的「麟洋配」則攜手金氏世界紀錄認證的百歲羽球人瑞「老頑童」林友茂和高齡92歲的創辦人吳蔡秀珍，共同進行開球儀式；「麟洋配」今年還將和明星家庭進行分隊的明星團體對抗賽。

吳宜倫提到，適逢賽事50周年，今年有不少創舉，但較可惜的是沒有外國隊伍參加，略顯美中不足。受疫情影響，清晨盃去年停辦，今年恢復舉行，但暫時無法回復往日榮景，吳宜倫透露近期疫情升溫，防疫仍是今年賽事最大考驗之一，屆時一切遵照政府防疫政策執行，入場實名制，下場打球時可以脫口罩，但只要離開球場都必須配合規定戴起口罩。