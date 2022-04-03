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網球／陽光雙冠第4人 準球后自爆受傷了
印地安泉網賽和邁阿密名人網賽是3月兩場緊鄰的大賽，兩場比賽登頂有著「陽光雙冠」的美稱，明天將登上女網世界第一的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天就完成這項任務，成為女網史上第4人，但打下17連勝也讓身體付出代價，她表示手臂出現狀況，因此退出接續的查爾斯頓公開賽。
斯威雅蒂今天的邁阿密女網賽決賽以6：4、6：0擊敗日本名將大坂直美，連兩場大賽都登頂，加入2016年白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）、2005年比利時球星「克媽」克莉絲特斯（Kim Clijsters）和1994年及96年德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）後完成「陽光雙冠」的女將。
來自波蘭的斯威雅蒂，家鄉最近湧入許多烏克蘭難民，她奪冠後也特別聲援烏克蘭，「像我之前在多哈和印地安泉的演說，我想和烏克蘭說，保持堅強，所有事情會漸入佳境的。」
目前世界排名第2的斯威雅蒂，明天排名就將超越先前宣布退休的澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），今天迎接本季第3冠堪稱雙喜臨門，但她之後宣布手臂有傷，必須休息，因此退出緊接著進行的查爾斯頓公開賽。
「我希望在查爾斯頓開啟紅土賽季，但很不幸的，我必須等待。」斯威雅蒂表示。查爾斯頓網賽執行長莫蘭（Bob Moran）回應，很遺憾斯威雅蒂無法參賽，但也明白過去4周「準球后」經歷多場比賽，身體需要休息。
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