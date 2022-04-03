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網球／動疝氣手術 梅德維夫恐缺席法網

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
梅德維夫。 美聯社。
梅德維夫。 美聯社。

2月底曾短暫登上「世界球王」的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），恐缺席今年第二場大滿貫，他透過社群公告將進行疝氣手術，預計休養1到2個月。

目前世界排名第2的梅德維夫透露，近幾個月都受疝氣小狀況所苦，「和團隊討論後，我決定進行一個小手術來解決這問題，我可能會缺席1到2個月，然後努力盡快回到球場。」

今年法網5月22日開戰，若照梅德維夫公告的時間，他可能無法保住去年的8強積分。梅德維夫去年法網也寫下突破，他前4度參加法網都「一輪遊」，去年直闖8強，美網更擊敗塞爾維亞現任「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），迎接生涯第一座大滿貫。

本周邁阿密公開賽，梅德維夫也有機會再返球王寶座，不過他沒能打進最後4強，讓小約能繼續蟬聯球王。

不只邁阿密止步8強，梅德維夫前一站在印地安泉第二輪就提前落馬，爆出賽事大冷門。

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世界排名第二的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）於個人社群宣布，自己將接受疝氣手術，最久恐怕得休養2個月才可重返球場，不只近期難以再奪回球王寶座，也為他參加法網與否增添變數。

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