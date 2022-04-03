網球／梅德維夫自爆疝氣將動刀 至少休一個月恐缺席法網

世界排名第二的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）於個人社群宣布，自己將接受疝氣手術，最久恐怕得休養2個月才可重返球場，不只近期難以再奪回球王寶座，也為他參加法網與否增添變數。

昨天梅德維夫在個人IG發文透露自己即將暫時離開球場，「自從上個月以來，我就一直有輕微的疝氣。和我的團隊討論後，我決定接受手術來改善這個毛病，因此，接下來我會休息1到2個月，我會盡我所能盡快返回球場，謝謝大家的支持。」之後還發了疑似在病房內的限時動態。

今年2月底，梅德維夫取代約克維奇（Novak Djokovic）成為球王，不過他在3月中的印地安泉大師賽止步三十二強，又將世界第一寶座還給約克維奇。緊接著近日的邁阿密大師賽，他只要打進四強就能重返球王，結果在八強戰直落二鎩羽而歸。如今他將接受手術，又得缺席球場好一陣子，排名也將直直跌。

男子職業網壇頂尖選手今年以來多災多難，先是約克維奇因未接種疫苗遭澳洲兩度驅逐出境，澳網、印地安泉大師賽、邁阿密大師賽都沒得打；「瑞士天王」費德勒（Roger Federer）去年接受膝蓋手術，至今尚未復出；「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則是肋骨骨折，至少得休養4周。