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LPGA／雪佛龍錦標賽第3輪 徐薇淩暫時並列第26

中央社 / 記者黃巧雯台北3日電
徐薇淩。 法新社
徐薇淩。 法新社

旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA雪佛龍錦標賽第3回合表現起伏，揮出72桿，3回合累計低於標準3桿的213桿，暫時並列第26。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）本季首場大賽雪佛龍錦標賽，總獎金500萬美元（約新台幣1.4億元），台灣選手中僅徐薇淩、李旻取得參賽資格，徐薇淩前兩輪累計繳出低於標準3桿的141桿晉級，而李旻兩輪合計146桿遭到淘汰。

雪佛龍錦標賽今天在美國加州的米遜丘鄉村俱樂部球場（Mission Hills Country Club）展開第3回合賽事，徐薇淩今天從第1洞出發，前9洞進帳4鳥、2柏忌，轉場後雖在第11洞再添1鳥，但隨後遭遇亂流，在第12至15洞領到3柏忌，打出72桿，3輪合計以低於標準3桿的213桿，暫時並列第26。

美國女將卡普秋（Jennifer Kupcho）今天手感火燙，單回合猛打9鳥，僅吞下1柏忌，以64桿繳卡，3輪合計以低於標準16桿的200桿，以6桿之差獨居領先。

曾在2019年英國公開賽封后的日本高球選手涉野日向子（Hinako Shibuno）第3輪表現不佳，僅射下2鳥，苦吞3柏忌，外加2記雙柏忌，揮出77桿，3輪合計212桿，排名也從原本領先跌至並列第21。

徐薇淩 李旻 高爾夫

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