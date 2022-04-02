世足／卡達世界盃吉祥物拉衣卜 神似鬼馬小精靈引熱議

中央社 / 杜哈2日綜合外電報導
2022年卡達世界盃足球賽官方吉祥物「拉衣卜」（La’eeb）1日公開亮相。 新華社
2022年卡達世界盃足球賽官方吉祥物「拉衣卜」（La’eeb）1日公開亮相。 新華社

2022年卡達世界盃足球賽官方吉祥物「拉衣卜」（La’eeb）1日公開亮相，但獨特的白袍無腳造型令人聯想起電影「鬼馬小精靈」裡的鬼魂卡斯珀（Casper），引發熱議。

每四年一屆的世界盃足球賽都會公布代表這屆賽事的門面吉祥物，而卡達當局與國際足球總會（FIFA）昨天公布今年吉祥物「拉衣卜」，阿拉伯文意為「技術高超的球員」。

FIFA在分組抽籤時同步公布吉祥物，表示充滿冒險精神、有趣又有好奇心的「拉衣卜」會帶給所有人歡樂。

FIFA表示，「拉衣卜」來自吉祥物居住的「平行世界」，渾身洋溢著青春活力，所到之處散播歡樂與自信。還說他曾參加過歷史上每一場世界盃，見證過許多進球壯舉。

「拉衣卜」的形象才被宣布，社群網路就充滿各式梗圖，許多人認為他很像電影「鬼馬小精靈」（Casper the Friendly Ghost）裡的卡斯珀，也有人認為他像動畫「南方四賤客」（South Park）的托維利（Towelie）。

還有梗圖是「辛普森家庭」（The Simpsons）裡的主角荷馬（Homer Simpson）手拿一張餐巾紙，網友稱他拿著的就是「拉衣卜」，顯示「辛普森家庭」再次成功預言了未來。

2022年卡達世界盃足球賽將於11月21日至12月18日舉行，來自世界各地的球迷來到卡達，將會看到各處都有「拉衣卜」歡迎大家的身影。

卡達

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