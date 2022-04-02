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桌球／指揮中心證實林昀儒確診 陳時中揭現況
台灣桌球好手「小林同學」林昀儒剛結束在卡達的WTT球星挑戰賽，4月1日搭乘班機經泰國轉機返國，卻在抵達桃園機場進行落地篩檢時，驗出陽性，確診新冠肺炎。指揮中心今證實此消息，據了解，林昀儒已在集中檢疫所隔離。指揮官陳時中表示，以林昀儒的情況來看，應該還是陰陰陽陽的時候。
陳時中表示，他知道此消息，也有看到新聞，目前全團都會落地採檢，沒有再傳出陽性個案。因國外疫情相對嚴重，會有陰陰陽陽的情形，後續要看採檢狀況才能判定。
媒體問，林昀儒確診的Ct值、以及是否有症狀？陳時中說，林昀儒沒有症狀，會進一步採檢。根據以往的情況，現在應該是陰陰陽陽的時候。如果是較早以前確診的話，要參加比賽的可能性就很低了，從此案也可以看得出來，現在確診的個案大多為輕症。
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