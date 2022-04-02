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扯！2歲雙胞胎在後座 前美國女足門將酒駕還在車上昏睡

聯合新聞網 / 綜合報導
前美國女足隊門將索蘿（Hope Solo）被指控酒駕、妨礙公務及虐待兒童。 美聯社
前美國女足隊門將索蘿（Hope Solo）被指控酒駕、妨礙公務及虐待兒童。 美聯社

美國女足門將索蘿（Hope Solo）昨天被爆出酒駕還倒在駕駛座方向盤上昏睡，更扯的是，他的2歲雙胞胎就坐在後座，堪稱最壞示範。

據多家美國媒體報導，在一間購物中心的停車場內，有民眾發現41歲的前美國女足門將索蘿的車輛引擎未熄火，而他人就倒在方向盤上昏睡，後座還有兩名年幼的孩童。

警方到場後從他身上聞到濃濃酒氣，不過索蘿不願意配合酒測，最後只能抽血檢驗。隨後他被警方依酒駕（DWI，在操作受到損害狀態下行駛）、妨礙公務和虐待兒童等罪名逮捕，目前已獲釋，接下來將在美國時間6月28日開庭。

現年41歲的索蘿曾為美國隊當家門將，他拿過1次世界盃冠軍、2面奧運金牌，今年1月還入選美國足球名人堂，但他過去就曾惹出許多爭議，2016年奧運八強賽敗給瑞典後，他怒斥對手是「一群懦夫」，最終遭國家隊開除。此外，2015年索蘿和他的丈夫、前NFL坦帕灣海盜隊近端鋒史蒂文斯（Jerramy Stevens）開著美國足球隊的車子遭警方攔查，經查後發現史蒂文斯酒駕，索蘿因此被禁賽30天。

美國 酒駕 奧運 足球

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