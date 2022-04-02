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柔道／「我跟以前不一樣了」 楊勇緯摘金後放眼三大賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯在奪下生涯第二面大滿貫賽金牌後，將放眼今年接下來的三大賽。圖／傳動數位整合行銷提供
楊勇緯在奪下生涯第二面大滿貫賽金牌後，將放眼今年接下來的三大賽。圖／傳動數位整合行銷提供

「柔道男神」楊勇緯昨天在安塔利亞大滿貫賽男子60公斤組出賽，最終順利摘下個人第二面大滿貫賽事金牌，結束本站賽事之後，楊勇緯將返國持續備戰，鎖定6月成都世大運、9月杭州亞運及10月世錦賽等重點賽事，期待今年在技術和成績上可以更加突破。

金牌戰對手為喬治亞名將奇赫維米阿尼（Lukhumi Chkhvimiani），兩人曾在2019年世錦賽交手，當時楊勇緯於8強賽落敗，奇赫維米阿尼後來則奪下金牌，昨再度交鋒，楊勇緯全場積極進攻以一記過肩摔得到「半勝」並成功守住領先順利摘金。

決賽開始前，面對曾經輸過的對手，楊勇緯在心中告訴自己「我跟以前不一樣了」，在比賽過程中也發現自己都能夠掌握到節奏，並稱讚對手：「他是一位身體素質非常好的選手，能夠在今天勝出給我很大的自信心。」

繼去年東京奧運奪銀、登上世界排名第一並在阿布達比首摘大滿貫賽事金牌之後，楊勇緯成為各國重點研究的對象之一，對此他已調整好心態，他說：「我覺得這幾次準備比賽都有不同的心態去面對，對於勝負心其實沒有很在意，反而更專注在自己能掌握的事情上面，無論訓練或比賽都希望自己能夠做好，在技術上也不斷的作變換跟改變，能在比賽上發揮出來是作為選手最有成就感的時候。」

結束本站賽事之後，也代表2022年賽季正式展開，楊勇緯將返國備戰6月26日起登場的成都世大運。在這陣子的備戰之中也有所收穫，楊勇緯說：「接下來的大賽會越來越緊揍，所以要準備的課題也越來越多，不過經過這幾次比賽，發現自己能夠更沈穩地面對各種狀況，希望自己也能有好的表現。」

楊勇緯 世錦賽 喬治

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