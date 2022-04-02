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LPGA／雪佛龍錦標賽次輪 徐薇淩回升並列20名

中央社 / 台北2日電
旅美高球名將、台灣一姐徐薇淩，今天在LPGA年度首場大滿貫賽的雪佛龍錦標賽，兩回合繳出低於標準3桿的141桿，排名也拉升至並列20。 美聯社
旅美高球名將、台灣一姐徐薇淩，今天在LPGA年度首場大滿貫賽的雪佛龍錦標賽，兩回合繳出低於標準3桿的141桿，排名也拉升至並列20。 美聯社

旅美高球名將、台灣一姐徐薇淩，今天在LPGA年度首場大滿貫賽的雪佛龍錦標賽次輪，以低於標準3桿的69桿繳卡，兩回合以低於標準3桿的141桿，排名也拉升至並列20。

總獎金500萬美元（約新台幣1.4億元）的雪佛龍錦標賽，是LPGA年度5場大滿貫賽的第1站，眾家好手雲集，世界排名前20的名將就有19人參賽。

曾在2019年拿下過英國女子高爾夫公開賽冠軍的日本女將澀野日向子，今天猛打7鳥、1柏忌，單回合繳出低於標準6桿的66桿，兩回合累計以低於標準9桿的135桿竄上排頭，並以1桿之差領先韓裔美籍選手朴安妮（Annie Park）。

徐薇淩在雪佛龍錦標賽首輪的表現有些震盪起伏，全場打下3鳥，卻也吞下3個柏忌，一來一往全扯平，讓她以平標準的72桿繳卡，排名也落在並列48。

歷經首輪暖身，徐薇淩次輪開始加溫，今天她共打下4鳥，僅吞下1個柏忌，單回合繳出低於標準3桿的69桿，排名也竄上並列20，只要接下來兩天再加把勁，大有機會打進前10名，達成她賽前設定的參賽目標。

至於首輪並列27的台灣女將李旻，次輪則遭遇亂流，她打下2鳥，卻苦吞3柏忌與1個雙柏忌，以高於標準3桿的75桿繳卡，兩回合則以高於標準2桿的146桿遭淘汰。

雪佛龍錦標賽前兩回合打完，取高於標準1桿的145桿為晉級線，僅取75名選手晉級，共有40名選手遭淘汰。

徐薇淩 高爾夫 LPGA

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