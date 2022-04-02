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桌球／證實林昀儒採檢陽性 桌協秘書長：身體狀況正常

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桌球／證實林昀儒採檢陽性 桌協秘書長：身體狀況正常

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
中華民國桌球協會秘書長葉國欽證實林昀儒採檢陽性，其餘21名選手採檢都是陰性。 新華社
中華民國桌球協會秘書長葉國欽證實林昀儒採檢陽性，其餘21名選手採檢都是陰性。 新華社

我國桌球好手林昀儒在昨天傳出返國後採檢陽性的消息，中華民國桌球協會秘書長葉國欽在今天證實，同行返國22人中，除了林昀儒採檢陽性，需要擇日再度採檢外，其餘21名選手採檢都是陰性。

東京奧運桌球國手林昀儒，近日與桌球隊其他成員一同參加完在卡達舉行的WTT球星挑戰賽，在混雙與男雙項目收下2面銀牌，不過昨天晚間卻傳出他搭機返台後採檢呈現陽性反應的狀況。

對此，中華民國桌球協會秘書長葉國欽在今天證實，這次返國22名人員中，僅有林昀儒採檢為陽性，不過因為怕是偽陽性，所以將會再採檢一次，「目前昀儒的身體狀況也都正常，將等待下一次檢測。」

葉國欽指出，目前返國22名人員除了林昀儒外，其他人都將依照中央防疫指揮中心規定進行隔離，對於其他21名成員身體狀況，他則說：「其他21名成員目前都沒問題，在卡達登機的時候採檢也都是陰性。」

林昀儒 桌球

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