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世足／卡達世界盃分組出爐 西、德、日三國成死亡之組

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
世界盃分組出爐，西班牙、德國與日本落居同組成死亡之組。 新華社
世界盃分組出爐，西班牙、德國與日本落居同組成死亡之組。 新華社

儘管仍有3張晉級門票尚未出爐，但2022卡達世界盃足球賽分組抽籤也正式出爐，其中2010年冠軍西班牙、2014年冠軍德國與亞洲強權日本一同被分在E組，將爭取分組前兩名晉級淘汰賽的門票。

卡達世界盃32個參賽席次在日前的中北美洲與加勒比海區資格賽落幕後，已經確定其中29席，僅剩下歐洲區最後一席以及跨洲附加賽最後兩席將在6月出爐，不過在已不影響球隊檔次的情況下，國際足總於也提前進行抽籤分組。

今年參賽32支球隊依照世界排名分成4個檔次進行分組，其中第一檔次包括主辦國卡達、巴西、比利時、法國、阿根廷、英格蘭、西班牙與葡萄牙被打散到8個分組中，而剩餘三個檔次球隊再分別抽籤入組，敲定今年分組賽的對戰組合。

以下為分組結果

A組：卡達、厄瓜多、塞內加爾、荷蘭

B組英格蘭、伊朗、美國、歐洲區附加賽勝隊

C組阿根廷、沙烏地阿拉伯、墨西哥、波蘭，

D組法國、跨洲附加賽勝隊、丹麥、圖尼西亞，

E組西班牙、德國、日本、跨洲附加賽勝隊

F組比利時、加拿大、摩洛哥、克羅埃西亞

G組巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組葡萄牙、迦納、烏拉圭、南韓。

世界杯抽籤結果出爐。 截圖自FIFA官網
世界杯抽籤結果出爐。 截圖自FIFA官網

其中E組匯集了4屆冠軍德國、2010年冠軍西班牙以及日本和跨洲附加賽勝隊（紐西蘭與哥斯大黎加勝方），至於「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）所屬的葡萄牙則將遭遇烏拉圭、迦納與南韓競爭同樣激烈，而梅西（Lionel Messi）所屬的阿根廷同組將有墨西哥、波蘭，也都是不能輕忽的對手。

比利 C羅

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