柔道／楊勇緯開季首站就奪冠 教練：他是世界級的選手

中央社 / 台北2日電
「柔道男神」楊勇緯1日在安塔利亞柔道大滿貫賽勇奪金牌。頒獎典禮時，中華奧會會旗在中華民國國旗歌旋律中冉冉升起。（駐土耳其代表處提供／中央社）
「柔道男神」楊勇緯1日在安塔利亞柔道大滿貫賽勇奪金牌。頒獎典禮時，中華奧會會旗在中華民國國旗歌旋律中冉冉升起。（駐土耳其代表處提供／中央社）

台灣「柔道男神」楊勇緯，昨晚在安塔利亞柔道大滿貫賽男子60公斤級奪冠，拿下生涯第2座大滿貫賽金牌，教練劉文等表示，楊勇緯的表現符合預期，「他已是世界級的選手」。

楊勇緯去年在東京奧運拿下隊史首面柔道銀牌，年底又竄上男子60公斤級世界第1寶座，這次在土耳其舉辦的安塔利亞柔道大滿貫賽，則是他相隔4個多月後再次回到國際舞台，他沒有久別戰場的生澀，在開季第1站就順利奪冠。

這次楊勇緯僅在首役面對蒙古選手巴雅巴蘇倫（Sukhbat Byambasuren），一度顯得有些施展不開，劉文等解釋：「對手是新選手，在打法上比較陌生，加上對手身高上有優勢，也知道楊勇緯的近身很厲害，所以一直不敢太靠近。」

不過令劉文等欣慰的是，楊勇緯成功克服這道難關，接下來連續3場比賽，他都用拿手寢技的三角固壓制對手晉級，直到決賽遭遇2019年歐錦賽與世錦賽雙金得主、喬治亞名將奇赫維米艾尼（LukhumiChkhvimiani）。

事實上，兩人2019年世錦賽8強就曾交手，當時楊勇緯是落敗一方，這回兩人再碰頭，楊勇緯以半勝優勢擊敗對手完美復仇奪冠。

劉文等說，上次碰頭已是近3年前的事，「現在的楊勇緯，無論是力量、速度還是體格，都比之前進步很多，再說上一次交手，楊勇緯就有機會可以拿下。」

看著楊勇緯近年來不斷進步，劉文等直言，現在的「柔道男神」已是世界級的選手，不再是看到籤表要碰到他，就覺得是可以輕鬆過關的軟柿子，接下來比賽結束後，師徒倆將返台備戰6底月在中國成都舉辦的世界大學運動會，接著迎戰巴黎奧運的積分賽。

【中央社安卡拉1日專電】

「柔道男神」楊勇緯今天在安塔利亞柔道大滿貫賽奪冠，大會貴賓駐土耳其代表黃志揚披掛金牌時告訴楊勇緯：「謝謝你讓我可以頒金牌給你，你是台灣人的驕傲。」

安塔利亞大滿貫賽（Antalya Grand Slam 2022）1至3日舉行，黃志揚和代表處同仁專程從安卡拉前往安塔利亞，與當地僑胞一起在比賽現場為中華隊加油。

安塔利亞大滿貫賽是大會頭號種子楊勇緯本季第1場比賽，頂著世界第1與東京奧運銀牌光環的他不負眾望，一舉摘金。

受邀擔任大會頒獎貴賓的黃志揚坦承，看著中華奧會會旗在中華民國國旗歌旋律中冉冉升起時，站在頒獎台旁的他按耐著激動情緒感謝楊勇緯的奮戰。

黃志揚於頒獎後在電話中告訴中央社記者，他第一次代表國家在國際賽事上頒獎給台灣選手，而且頒的就是金牌，這是他從事外交工作24年來最感動的一刻。

他說：「這一刻我將永生難忘。謝謝楊勇緯讓我們外交人員感到如此驕傲。」

楊勇緯決賽時遭遇喬治亞名將奇赫維米艾尼（Lukhumi Chkhvimiani），兩人曾在2019年世錦賽8強交鋒，當時楊勇緯落敗。雙方再次碰頭，戰局大不同。

教練劉文等於賽後在電話中告訴中央社記者：「經過這幾年的成長，勇緯已經知道要怎麼對付他。」

劉文等說，奇赫維米艾尼擅長以抓握將對手拉近身體的方式來施展技巧，「我提醒勇緯用右手把對方左手抵擋開，然後再做變化，以破壞對方的攻擊節奏。勇緯整個過程都有掌握到，按著自己的節奏在比賽」。

楊勇緯和對手一路纏鬥，直到比賽還剩1分32秒時，他利用過肩摔成功拿下半勝，並且靠著這記半勝擊敗對手，在開季首站比賽就順利摘冠。

劉文等說，楊勇緯接下來將備戰受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而順延一年的成都世界大學運動會，然後轉戰匈牙利布達佩斯大滿貫賽與杭州亞運。

楊勇緯 世錦賽 喬治

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