柔道／摔退喬治亞好手 楊勇緯奪第二面大滿貫金牌

「柔道男神」楊勇緯今天在個人年度首戰安塔利亞大滿貫賽一路過關斬將，包括連續三場比賽以拿手的「三角固」取得一本勝、挺進到金牌戰，並在面對喬治亞選手奇赫維米阿尼（Lukhumi Chkhvimiani）的比賽中，在靠著過肩摔取得半勝的情況下，最終楊勇緯也取得個人生涯第二面大滿貫賽金牌。

楊勇緯去年在東京奧運奪下銀牌寫下我國柔道新頁後，在男子60公斤級的世界排名也首度登上第1名，隨後更在阿布達比大滿貫賽奪下個人生涯首面金牌，年底又一舉拿下體育運動精英獎最佳男運動員，迎接生涯豐收年。

而今年楊勇緯也以安塔利亞大滿貫賽為年度首戰，今天在首輪輪空後，他第二輪碰上蒙古選手，靠著一記過肩摔取得半勝，並在時間終了後勝出，而接下來三輪賽事楊勇緯都成功靠著拿手的「三角固」壓制對手，連闖三關後挺進到金牌戰。

金牌戰楊勇緯緯則是碰上2019年世錦賽金牌、28歲的喬治亞奇赫維米阿尼，在比賽剩下1分32秒時楊勇緯透過過肩摔取得半勝，並在比賽時間終了後，拿下繼去年阿布達比後，個人生涯第二面大滿貫賽金牌。

【中央社台北1日電】

頂著世界第1與東京奧運銀牌光環，楊勇緯沒漏氣，今天在安塔利亞柔道大滿貫賽壓軸決賽，靠著半勝氣走2019歐錦賽與世錦賽雙金得主、喬治亞名將奇赫維米阿尼奪冠。

「柔道男神」楊勇緯去年曾在阿布達比柔道大滿貫賽拿下生涯首座大滿貫賽冠軍，並在年底登上男子60公斤級世界第1寶座，安塔利亞柔道大滿貫賽是他本季的第1場比賽，行前教練劉文等就曾預言，愛徒無論身、心都已做好準備，只要正常發揮，前3名不是問題。

這次安塔利亞柔道大滿貫賽男子60公斤級共有35人參賽，楊勇緯則名列頭號種子，首輪輪空的他，僅在次輪首戰面對蒙古選手巴雅巴蘇倫（SukhbatByambasuren）有些施展不開，還在比賽中領到2次指導，一度陷入落敗危機。

所幸楊勇緯在比賽還剩1分22秒時，率先拿到半勝，最後比賽時間走完，他有驚無險勝出，闖過頭關後他越戰越勇，接下來連續3場比賽都是靠著拿手寢技三角固成功壓制對手、拿下一勝過關。

決賽楊勇緯遭遇喬治亞名將奇赫維米阿尼（Lukhumi Chkhvimiani），兩人曾在2019年世錦賽8強交鋒，當時楊勇緯不敵奇赫維米阿尼落敗，不過這回雙方再次碰頭戰局大不同。

楊勇緯和對手一路纏鬥，直到比賽還剩1分32秒時，他利用過肩摔成功拿下半勝，也靠著這記半勝，讓他最後順利擊敗對手，在開季首站比賽就順利摘冠。

比賽結束後，劉文等表示，這次楊勇緯的表現符合預期，只有在第1場比賽碰到一些小狀況，不過整體而言有打出應有水準。