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自由車／美利達彰化經典百K倒數 參山管理處送消費券

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
大會沿途標語「追不到女生至少追上前面的人」。圖／美利達自行車提供
大會沿途標語「追不到女生至少追上前面的人」。圖／美利達自行車提供

邁入第12年的「2022美利達.彰化經典百K」長距離單車自我挑戰活動，將於9日（周六）舉行，今年除了美利達及正新輪胎、兆豐銀行、維樂坐墊出錢出力外，參山國家風景區管理處為促進在地觀光，整合彰化南投境內30間優質廠商的觀光資源加碼送每位參賽者100元的消費券。

參山國家風景區管理處此次特別將消費券使用期間拉長為三周，4月1日至17日都可使用，除了活動當天鼓勵車友「早點到 晚點走」外，針對明天開始的清明連假，也希望車友可以在連假多多出門運動，不僅可以先試騎百K路線更可使用消費券的好康。

美利達彰化經典百K，活動會場延用大受好評的彰化田中的高鐵站區，騎乘路線跨越彰化、南投兩縣十幾個鄉鎮地區，總長約107公里。在活動前夕大會特別將路線上的指示牌於連假前張掛完畢，讓車友可以提早去挑戰路線。而許多車友發現大會今年在路線上的小巧思活動-沿途標語「追不到女生至少追上前面的人」、「不騎快一點連阿嬤都看不起你」、「沒有載女生不用慢慢騎啦」，還未開騎已在車友圈瘋傳，才短短一周在社群媒體產生廣大的話題效應。

另外因應近日的疫情，大會調高了防疫規格，請參加者務必上官網配合防疫措施，並填寫自主健康申明書。而多年來許多未報名一起陪騎者，大會也特別呼籲為了賽會安全及好口碑，今年請勿試，大會設有科技檢測點以確定每位入場者，都是合格報名並完成防疫守則者。

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