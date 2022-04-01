柔道／連3戰三角固一本勝 楊勇緯將與喬治亞名將爭金

我國「柔道男神」楊勇緯今天在今年個人首戰安塔利亞大滿貫賽一路過關斬將，包括在16強賽與8強賽接連靠著拿手「三角固」取得一本勝，而晚間的4強賽遭遇喬治亞選手帕皮納斯維利（Jaba Papinashvili），在比賽倒數49秒時，楊勇緯再度靠著「三角固」壓制對手，搶下冠軍賽門票。

在我國今天另外5名參賽選手相繼在8強賽前就止步後，僅剩下楊勇緯一人晉級到4強賽，面對23歲的去年巴庫大滿貫賽金牌得主帕皮納斯維利，雙方在比賽前段久攻不下，直到比賽最後1分多鐘楊勇緯再度靠著「三角固」壓制對手，迫使帕皮納斯維利直接棄權，由楊勇緯偉取得一本勝晉級到冠軍賽。

而楊勇緯冠軍賽的對手將是喬治亞選手奇赫維米阿尼（Lukhumi Chkhvimiani），28歲的奇赫維米阿尼曾在2019年東京世錦賽拿下金牌，去年也在喀山大滿貫賽奪下生涯首金。