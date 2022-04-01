柔道／安塔利亞大滿貫楊勇緯晉4強 連珍羚復活賽止步

去年在東京奧運拿下銀牌的我國「柔道男神」楊勇緯，今天在土耳其安塔利亞大滿貫賽迎接個人今年首戰，他在男子60公斤級賽事一路過關斬將，包括在16強賽與8強賽都靠著招牌的「三角固」取得一本勝，順利挺進4強賽。

楊勇緯去年在東京奧運奪下銀牌寫下我國柔道新頁後，在男子60公斤級的世界排名也首度登上第1名位置，隨後更在阿布達比大滿貫賽奪下個人生涯首面金牌，年底又一舉拿下體育運動精英獎最佳男運動員，迎接生涯豐收年。

而今年楊勇緯也以安塔利亞大滿貫賽為年度首戰，今天在首輪輪空後，他第二輪碰上蒙古選手，靠著一記過肩摔取得半勝，並在時間終了後勝出，第三輪則是面對去年在阿布達比站拿下銅牌的法國選手雷沃爾（Cedric Revol），則是靠著拿手的「三角固」壓制一本勝，挺進到8強賽。

8強賽面對義大利選手潘塔諾（Angelo Pantano），兩人一路拚戰到黃金得分賽，最終楊勇緯在第59秒再度靠著「三角固」壓制對手一本勝，挺進到4強賽。

至於在女子57公斤級出賽的連珍羚，則是在連退土耳其和匈牙利好手挺進到8強賽，並遭遇東京奧運奪銀的世界排名第5名法國好手西西克（Sarah-Leonie Cysique），在被對手先取得半勝的情況下，在時間終了後敗北，落入敗部復活賽。

連珍羚在敗部復活賽首輪遭遇里約奧運銅牌、葡萄牙名將蒙泰羅（Telma Monteiro）最終遭對手取得一本勝，儘管無緣爭奪獎牌，但去年東京奧運後陷入低潮的連珍羚，2月初的巴黎大滿貫賽也於首戰止步，不過近期她慢慢找回訓練與比賽動力，狀態也愈調整愈好，期待能在亞運前調整出最佳狀態。

而今天出賽的還包括女子48公斤林真豪、女子52公斤許琳宣、女子57公斤葉雅惠止步於32強，至於男子66公斤鄭彥銘則是在16強賽於黃金得分賽中敗北，無緣8強。