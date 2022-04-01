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足球／國際足總禁俄國參賽世足 仍通過俄語為官方語言

聯合新聞網 / 綜合報導
國際足總在卡達召開大會。 路透
國際足總在卡達召開大會。 路透

俄羅斯因對烏克蘭發動戰爭，遭到國際足總制裁，最終失去競爭參加今年世足賽機會，不過，於今天在卡達舉行的會員國大會中，各國代表仍投票同意通過新增俄語將成為官方語言之一。

目前國際足總官方語言包括有英語、法語、德語及西班牙語四種，今年大會同意新增阿拉伯語及俄語為新的官方語言。由於新增官方語言的方案是在早在俄烏開戰之前，就經由國際足總理事會提議討論通過，因此在這次投票中，各國均同意此案與俄烏紛爭無關。

由於俄國被禁止參加今年世足賽，也使得俄國是否留在國際足總成為討論話題，但在國際足總英凡提諾(Gianni Infantino)表達，禁止俄羅斯參加世足賽是困難的決定，並喊話說，「現在我們必須向前看，希望敵對行動能夠停止，我們能夠帶來一點和平。」仍是希望戰爭紛爭盡快和平落幕下，繼續保留俄羅斯會籍，最終這次會員大會並未討論俄羅斯會籍問題。

另一面由於歐足聯目前也禁止俄羅斯參賽，是否導致俄羅斯轉往亞足聯參賽，但俄羅斯代表明確表示，他們會繼續留在歐足聯，並不會轉往亞足聯。

此次大會最重要任務就是今年世足賽抽籤，決定各組隊伍。

官方語言 俄羅斯 戰爭 投票 烏克蘭

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