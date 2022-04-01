LPGA／首場年度大滿貫雪佛龍錦標賽 李旻71桿並列27
東京奧運女子高爾夫國手李旻，今天在LPGA年度首場大滿貫賽的雪佛龍錦標賽首輪，以低於標準1桿的71桿並列27名，而台灣一姐徐薇淩則以平標準72桿並列48。
總獎金500萬美元（約新台幣1.4億）的雪佛龍錦標賽，是LPGA年度5場大滿貫賽的第1站，世界排名前20的選手就有19人參賽。首日打完，美國女將卡普秋（Jennifer Kupcho）與韓裔澳洲女將李旻智（MinjeeLee）同以低於標準6桿的66桿並列領先。
首輪從後9洞出發的李旻，開局並不遂順，一下場就在第10洞吞下柏忌，所幸開賽的小亂流沒有造成太多影響，她隨後在第12洞打鳥止血，把桿數回填，接著又在第18洞再添1鳥。
轉場後李旻攻勢收斂，一路持平沒再進帳任何小鳥，讓她以低於標準1桿的71桿繳卡，並列27名結束首輪。
至於同場較勁的徐薇淩，今天彷彿坐雲霄飛車，她在前9洞表現精采，共打下3鳥、1柏忌，沒想到轉場進入後9洞後沒能乘勝追擊，反倒在第13、18洞各自領到1個柏忌，也把前9洞賺進的桿數全吐了回去，以平標準的72桿作收。
賽前徐薇淩受訪時就透露，過去來到這個球場，總有幾洞很想嘗試抓鳥，反而造成失誤過多，今年她希望能打得更紮實一點，也希望在這場年度首場大滿貫賽能闖進前10。
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