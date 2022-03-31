桌球／對決法國組合錯過局末點 林昀儒、鄭怡靜多哈收亞軍

WTT多哈球星挑戰賽今天進行最終日賽程，我國黃金混雙「小林同學」林昀儒／鄭怡靜連3站打進決賽，可惜今天碰法國組合黎貝森（Emmanuel Lebesson）／袁嘉楠沒能把握第2局的「局末點」，以局數0：3錯過亞軍，但連3站仍有1冠2亞進帳。

黃金混雙世界排名高居世界第一，去年東京奧運帶回混雙銅牌，今年從WTT新加坡大滿貫開始合體就打進決賽，最終雖不敵大陸組合孫穎莎／王楚欽，但轉戰WTT多哈挑戰賽就以一局未失之姿收下冠軍。

層級更高的WTT多哈球星挑戰賽，寶島組合再度打進決賽，今天碰新加坡大滿貫擊敗過的法國對手，首局5：7落後下追到8：8，但關鍵分沒掌握，以8：11讓出首局。

第二局黃金混雙先取得8：5領先，被追2球後喊出暫停，恢復比賽後黃金混雙馬上拿下第9分，但遭對手連拿3分逆轉；黃金混雙雖瓦解對手2個局末點，但自己12：11的局末點雖沒把握，「丟士」中以12：14再失守。

第三局寶島組合先取得6：3領先，但法國組合在幸運球加持下追成8：8，袁嘉楠攻擊又換成分數，反取得10：8領先；黃金混雙先瓦解對手1個「冠軍點」，法國組合暫停後，寶島組合再下1分，但袁嘉楠仍把握第3個機會，以12：10拿下冠軍，首度擊敗黃金混雙。

除黃金混雙打進最終日賽程，東京奧運國手陳思羽今天也打進女單4強賽，稍早上場雖以局數0：4不敵日本17歲小將木原美悠，前一戰女雙奪亞，本周女單、女雙都打進4強，仍有收穫。

陳思羽和鄭怡靜都從WTT阿曼挑戰賽開始連打4站，加上女雙在多哈兩站都從會外賽打起，幾乎每天都有賽程，陳思羽說：「每天都是晚上治療完快12點，然後早上6點半起床，打完回到房間又是晚上6、7點，一直恢復不是很好，但是每一場都慢慢調整，讓自己可以多堅持。」

陳思羽自評這幾站心態起伏很大，但也學習到如何去調整自己身心狀態，多哈兩站都打到最後一天賽程，更是預期外的驚喜旅程。