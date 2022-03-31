世足賽／會內賽29國出列確定8強種子 最後3張門票8隊搶
世界盃足球賽美洲區預賽今天落幕，目前已有29國確定可參與世界盃，僅剩下3個附加賽名額，抽籤分組用的4個分級隊伍也已確定。
世足賽目前已有29國出列，接下來的附加賽將從威爾斯／烏克蘭／蘇格蘭中、紐西蘭／哥斯大黎加、祕魯／澳洲／阿拉伯聯合大公國3組中各取一隊進級世足，附加賽獲勝的隊伍將自動進入第四級，而根據規則，在世界盃抽籤中，同級球隊不會出現在同一組。
本屆世足賽分級如下
第一級：卡達、巴西、法國、比利時、阿根廷、英格蘭、西班牙、葡萄牙
第二級：荷蘭、丹麥、德國、瑞士、烏拉圭、克羅埃西亞、美國、墨西哥
第三級：伊朗、日本、摩洛哥、塞爾維亞、波蘭、南韓、塞內加爾、突尼西亞
第四級：厄瓜多、沙烏地阿拉伯、迦納、加拿大、喀麥隆
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言