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世足賽／會內賽29國出列確定8強種子 最後3張門票8隊搶

聯合新聞網 / 綜合報導
世足賽會內賽29個名額皆已確定，分級也出爐。 圖取自BRSPORT推特
世足賽會內賽29個名額皆已確定，分級也出爐。 圖取自BRSPORT推特

世界盃足球賽美洲區預賽今天落幕，目前已有29國確定可參與世界盃，僅剩下3個附加賽名額，抽籤分組用的4個分級隊伍也已確定。

世足賽目前已有29國出列，接下來的附加賽將從威爾斯／烏克蘭／蘇格蘭中、紐西蘭／哥斯大黎加、祕魯／澳洲／阿拉伯聯合大公國3組中各取一隊進級世足，附加賽獲勝的隊伍將自動進入第四級，而根據規則，在世界盃抽籤中，同級球隊不會出現在同一組。

本屆世足賽分級如下

第一級：卡達、巴西、法國、比利時、阿根廷、英格蘭、西班牙、葡萄牙

第二級：荷蘭、丹麥、德國、瑞士、烏拉圭、克羅埃西亞、美國、墨西哥

第三級：伊朗、日本、摩洛哥、塞爾維亞、波蘭、南韓、塞內加爾、突尼西亞

第四級：厄瓜多、沙烏地阿拉伯、迦納、加拿大、喀麥隆

卡達 世足賽

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