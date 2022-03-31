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桌球／陳思羽4強止步 黃金混雙晚上拚冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳思羽。 新華社
陳思羽。 新華社

前一站女雙打進決賽，東京奧運桌球國好陳思羽本周在WTT多哈球星挑戰賽單打也挺進最終日賽程，可惜今天4強賽碰日本17歲小將木原美悠，陳思羽沒能再突破，以局數0：4無緣決賽。

首局陳思羽一度握有9：7領先，但遭對手連趕3球逆轉，雖瓦解第一個危機，仍以10：12讓出首局；第二局陳思羽陷入2：5落後，差距雖曾縮小到2球差，仍以7：11失守。

第三局陳思羽以5：11讓出，第四局從落後到9：9扳平，但接續接發球出現失誤，讓對手連下兩球，最終以9：11無緣決賽門票。

陳思羽雖沒能闖進台灣時間今天晚上8點40分登場的女單決賽，不過東京奧運打下混雙銅牌的林昀儒／鄭怡靜仍會在晚上8點登場的混雙決賽亮相，世界排名高居第一個黃金混雙最終戰對手是先前WTT新加坡大滿貫賽擊敗過的法國組合黎貝森（Emmanuel Lebesson）／袁嘉楠。

陳思羽 林昀儒 桌球

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