運動場館查核出爐 合格率歷年最佳

新冠肺炎疫情影響各行各業，教育部體育署今天公布110年運動場館查核成果，合格率是歷年表現最佳，防疫配合更達百分百，成疫情時代下的特殊現象。

體育署運動設施組組長許馨文表示，去年是比較辛苦的一年，運動場館的業者都面臨停業甚至歇業狀況，疫情期間體育署也與地方政府辦理場館查核業務，全國納入查核的公私立場館共1418家，合格率達9成1，較去年上升百分之9.6，是歷年表現最佳。

體育署副署長洪志昌提到，查核對象包括游泳池、健身中心及發行禮券的運動場館業者，不合格者都已要求限期改善，違規情形嚴重會要求業者停業，未限期改善則會處以罰緩，保障消費者權益，查核報告也將公告在體育署官網。

許馨文宣導說，國人運動消費習慣已產生，爭議也因此提升，「場館安全保護以外，也希望消費者不論購買禮券或加入健身房，地型化契約是否完全。」

國內最近疫情又有升溫現象，體育署提到，疫情爆發後，運動場館業者本身就有一定防疫觀念，體育署先透過新聞稿的方式執行宣導，接續實地去現場，業者配合度都有達到防疫指引的要求。