網球／相隔9個月復出 汀恩輸球又確診新冠肺炎
2020年打下美網冠軍的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），好不容易在西班牙迎接9個多月來的復出首戰，但吞敗不說，他檢測後還確診新冠肺炎，回歸網壇之路一波三折。
2018年和19年都打進法網決賽的汀恩，雖都挑戰「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）失敗，隔年澳網再闖決賽也敗給塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），但同年美網終於圓了大滿貫心願。
不過世界排名最高來到第3位的汀恩，去年6月傷了手腕，2021年球季提前報銷，直到今年3月底才迎接復出首戰，不料打完第一場比賽又傳確診壞消息。
汀恩透過社群平台表示，西班牙當地周二，他晚餐後就開始覺得不舒服，晚上也睡不好，顯現出新冠肺炎的輕微症狀，之後檢測結果出爐就是陽性結果，下周能否到摩洛哥參加馬拉喀什公開賽打上問號。
「現在我就是等待，看如何發展，我也會持續發布消息，謝謝大家的支持。」汀恩透過社群表示。
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